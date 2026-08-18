"Від Деркача не вилазили, а сьогодні у вишиванках": нардеп розкритикував "активістів" за розкол

Не маючи можливості розгромити Збройні сили України, Росія дедалі більше робить ставку на розкол усередині країни.

Чим більше українці поділяють один одного на "таких" і "не таких" через мову, корупцію та інші болючі для суспільства питання, тим краще це для ворога, — сказав у розмові з Наталією Влащенко член фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Качура:

"Ми маємо говорити правду і не повинні допускати, щоб нашу країну знищували ось так зсередини. Бо найкраще, що зараз можуть зробити ці люди, а це також подарунок для Росії, — це розколоти країну зсередини з різних гуманітарних питань. Бо вони (РФ) не можуть нас знищити своєю армією, вони не можуть знищити нас своїми ракетами. Я ж кажу, був у Сумах: дівчина з хлопцем-військовослужбовцем цілуються біля фонтану, а над їхніми головами летить дрон на оптоволокні. Збивають, і навіть ніхто й не ворухнувся. Але знищити країну зсередини корупцією, поділом людей на правильних і неправильних набагато простіше".

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Депутат наголошує, що цей сценарій міститься у внутрішніх документах Кремля.

"Я спілкувався з багатьма людьми, які працюють у розвідці, з нашими військовослужбовцями. Вони кажуть, що це — у основоположних доктринних документах щодо війни в Україні. Саме це — перше завдання, яке потрібно виконати: посіяти розбрат усередині країни, змусити всіх цькувати один на одного", — констатує гість ефіру.

На його думку, усі, хто сьогодні розколює українське суспільство, можуть працювати на Москву:

"Я точно не здивуюся, якщо ці люди в якихось підрозділах ФСБ рахуються. Ось люди, які найчастіше носять вишиванки… Я знаю таких хлопців і дівчат, які ще вчора не вилазили від Деркача, а сьогодні у вишиванках кажуть, що треба тут побити російськомовних. Або вони сьогодні штурмом беруть церкви, які їм вказали за завданням, а потім "випадково" виходить, що Скабєєва та Соловйов із посиланням на них показують: "Дивіться, ви просто йшли туди за туалетами, так, за пральними машинами, а тепер ми йдемо захищати православ’я"".

Таким чином пропагандисти фактично наповнюють змістом агресію щодо України.

"Щоб той якийсь Ваня з російської глибинки розумів, що він іде захищати православних громадян чи інших, чи російськомовних, ну і так далі. Тобто вони наповнюють це змістом", — підкреслив Качура.

Нагадаємо, поліція склала протокол щодо матері військового, яку побили за те, що вона розмовляла російською в автобусі.

Також повідомлялося, що клієнтка обурилася через те, що її обслуговували російською мовою.