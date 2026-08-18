"От Деркача не вылезали, а сегодня в вышиванках": нардеп раскритиковал "активистов" за раскол

Не имея возможности сломать Вооруженные силы Украины Россия все больше делает ставку на раскол внутри страны.

Чем больше украинцы делят друг друга на "таких" и "не таких" из-за языка, коррупции и других болезненных для общества вопросов, тем лучше это для врага, сказал в беседе с Натальей Влащенко, член фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Качура:

"Мы должны говорить правду и не должны допускать, чтобы нашу страну уничтожали так вот изнутри. Потому что лучшее, что сейчас могут сделать эти люди, то есть и для России подарок, — это расколоть внутри страну по разным гуманитарным вопросам. Потому что они (РФ) не могут нас уничтожить своей армией, они не могут уничтожить нас своими ракетами. Я же говорю, в Сумах был, девушка с парнем-военнослужащим целуются у фонтана, и у них над головой дрон на оптоволокне летит. Сбивают, и даже никто не пошевелился. Но уничтожить изнутри страну коррупцией, разделением людей на правильных и неправильных гораздо проще".

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Депутат подчеркивает, что этот сценарий есть во внутренних документах Кремля.

"Я общался со многими, кто работает в разведке, с нашими военнослужащими. Они говорят, что это — в основополагающих доктринных документах о войне в Украине. Именно это первый вопрос, который нужно сделать: посеять раздор внутри страны, сделать, чтобы все друг друга травили", — констатирует гость эфира.

По его мнению, все, кто сегодня раскалывает украинское общество, могут работать на Москву:

"Я точно не удивлюсь, если эти люди в каких-то отделах там ФСБ числятся. Вот люди, которые больше всего в вышиванках… Я таких знаю парней, девушек, которые еще вчера от Деркача не вылезали, сегодня они в вышиванках говорят, что надо здесь побить русскоязычного. Или они сегодня штурмом берут церкви, которые им сказали по заданию, а потом "случайно" получается, что Скабеева и Соловьев со ссылкой на них показывают: "Смотрите, вы просто шли туда за туалетами, да, за стиральными машинами, а теперь мы идем за православие защищать"".

Таким образом пропагандисты фактически наполняют содержанием агрессию в отношении Украины.

"Чтобы тот Ваня какой-то из глубинки русской понимал, что он идет православных граждан защищать или других, или русскоязычных, ну и так далее. То есть они наполняют это содержанием", — подчеркнул Качура.

Напомним, полиция составила протокол на мать военного, которую избили за русский в автобусе.

Также сообщалось, что клиентка возмутилась из-за обслуживания на русском языке.