Скандал в фитнес-клубе Киева: клиентка возмутилась из-за обслуживания на русском языке, детали

Клиентка киевского фитнес-клуба 2BFit заявила о нарушении языкового законодательства во время тренировок. По ее словам, в заведении системно используют русский язык даже в общении с украиноязычными посетителями, а жалобы не дают результата.

Об этом сообщила Екатерина Граднова-Савицкая в своем Instagram. В своей заметке она отметила, что начала посещать клуб в конце ноября 2025 года. Уже первое групповое занятие, по ее словам, проходило полностью на русском языке. После этого она обратилась к администрации и отметила, что вопрос языка должен решаться на уровне политики заведения, а не отдельных тренеров. Тогда же директор пообещал исправить ситуацию, однако, по ее словам, изменений не произошло.

Впоследствии она продолжила заниматься индивидуально, поскольку была довольна работой тренера. В то же время общая ситуация, как отмечает клиентка, не изменилась: большинство тренеров продолжали общаться на русском даже с клиентами, которые говорят на украинском.

"Фактически это означает, что я оплачиваю услугу и параллельно получаю нарушение своих прав в пространстве, за которое я также плачу. Система оплаты в большинстве залов: абонемент в зал + занятия с тренером оплачиваются отдельно", — написала клиентка фитнес-клуба.

Окончательно ее возмутила ситуация 16 марта. Она отметила, что в течение нескольких месяцев пыталась не конфликтовать и решить вопрос спокойно, однако ничего не изменилось.

"Киев проснулся от утренней атаки шахедами. Я не знаю, как наиболее просто объяснить, что среди всех этих публичных скандалов и разговоров о языке, о минуте памяти, ты несмотря на все пытаешься вести конструктивный разговор, тушить эмоции и выходить на диалог", — отметила Екатерина.

Позже она снова обратилась в администрацию, но ответа не получила. На рецепции ей объяснили использование русского языка тем, что среди работников есть переселенцы. Впрочем, клиентка не считает это оправданием.

Впоследствии, 18 марта она пообщалась с директором клуба. По ее словам, тот объяснил ситуацию тем, что многие клиенты являются русскоязычными. Однако она утверждает, что тренеры сами выбирают язык общения, независимо от клиентов. В итоге, как отмечает женщина, ей предложили прекратить посещать клуб. Она расценила это как игнорирование ее прав.

Кроме того, в своей заметке клиентка отметила, что не хочет конфликта, но призывает заведение соблюдать законодательство и изменить подход к языковому вопросу.

"Я прошу взять ответственность и обеспечивать нормы Закона Украины. И я прошу вас принять участие в этом диалоге, потому что, к сожалению, моего голоса,

несмотря на нормы закона, в нем оказалось недостаточно. Как и голоса моего мужа, ветерана, который так же имел разговор с господином Сергеем после и пытался ему донести эту идею — было недостаточно", — говорится в ее публикации.

Более того, в комментарии изданию "УП. Жизнь" она сообщила, что после публичной огласки ее заблокировали в соцсетях фитнес-клуба и обвинили в распространении ложной информации. По ее словам, администрация также заявила о намерении обнародовать записи с камер наблюдения, на которых, как утверждают в клубе, она якобы ведет себя агрессивно и использует нецензурную лексику. Кроме того, людей, которые поддержали ее позицию, представители заведения также обвинили в распространении недостоверных сведений.

В то же время в комментарии для "УП. Жизнь" в офисе Уполномоченного по защите государственного языка отметили, что уже получили жалобу от клиентки и начнут проверку деятельности спортклуба.

Реакция фитнес-клуба 2BFit

Сам фитнес-клуб 2BFit отверг обвинения. Так, директор заведения Сергей в комментарии журналистам заявил, что коммуникация с клиентами ведется на украинском языке. По его словам, после обращения клиентки администрация отреагировала, провела разъяснительную работу с тренером, который арендует зал, и подчеркнула необходимость соблюдения стандартов коммуникации.

Он также подчеркнул, что персональный тренер клиентки на протяжении всего времени общалась с ней на украинском, что, по его словам, подтверждает и сама публикация. В клубе уверяют, что работают над формированием украиноязычной среды.

Отдельно директор пояснил, что решение прекратить сотрудничество с клиенткой и вернуть ей средства было связано не с языковым вопросом, а с формой ее общения. По его словам, руководство уже провело внутренний анализ ситуации и приняло управленческие решения, а также настроено на дальнейшее урегулирование и совершенствование внутренних процессов с учетом общественной чувствительности темы.

Кроме того на своей странице в Instagram фитнес-клуб 2BFit обнародовал сообщение для клиентов с идентичным заявлением.

"Официальная коммуникация администрации с клиентами осуществляется на государственном языке — это неизменный стандарт нашей работы", — говорится в публикации.

Реакция фитнес-клуба 2BFit на обвинения в обслуживании на русском языке Фото: Скриншот

