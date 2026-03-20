Скандал у фітнес-клубі Києва: клієнтка обурилася через обслуговування російською мовою, деталі

Клієнтка київського фітнес-клубу 2BFit заявила про порушення мовного законодавства під час тренувань. За її словами, у закладі системно використовують російську мову навіть у спілкуванні з україномовними відвідувачами, а скарги не дають результату.

Про це повідомила Катерина Граднова-Савицька у своєму Instagram. У своєму дописі вона зауважила, що почала відвідувати клуб наприкінці листопада 2025 року. Уже перше групове заняття, за її словами, проходило повністю російською мовою. Після цього вона звернулася до адміністрації та наголосила, що питання мови має вирішуватися на рівні політики закладу, а не окремих тренерів. Тоді ж директор пообіцяв виправити ситуацію, однак, за її словами, змін не відбулося.

Згодом вона продовжила займатися індивідуально, оскільки була задоволена роботою тренерки. Водночас загальна ситуація, як зазначає клієнтка, не змінилася: більшість тренерів продовжували спілкуватися російською навіть із клієнтами, які говорять українською.

"Фактично це означає, що я оплачую послугу і паралельно отримую порушення своїх прав у просторі, за який я також плачу. Система оплати у більшості залів: абонемент у зал + заняття з тренером оплачуються окремо", — написала клієнтка фітнес-клубу.

Остаточно її обурила ситуація 16 березня. Вона зазначила, що протягом кількох місяців намагалася не конфліктувати і вирішити питання спокійно, однак нічого не змінилося.

"Київ прокинувся від ранкової атаки шахедами. Я не знаю, як найбільш просто пояснити, що серед усіх цих публічних скандалів і розмов про мову, про хвилину пам яті, ти попри все намагаєшся вести конструктивну розмову, тушити емоції і виходити на діалог", — зауважила Катерина.

Пізніше вона знову звернулася до адміністрації, але відповіді не отримала. На рецепції їй пояснили використання російської мови тим, що серед працівників є переселенці. Втім, клієнтка не вважає це виправданням.

Згодом, 18 березня вона поспілкувалася з директором клубу. За її словами, той пояснив ситуацію тим, що багато клієнтів є російськомовними. Однак вона стверджує, що тренери самі обирають мову спілкування, незалежно від клієнтів. У підсумку, як зазначає жінка, їй запропонували припинити відвідувати клуб. Вона розцінила це як ігнорування її прав.

Крім того , у своєму дописі клієнтка наголосила, що не хоче конфлікту, але закликає заклад дотримуватися законодавства та змінити підхід до мовного питання.

"Я прошу взяти відповідальність і забезпечувати норми Закону України. І я прошу вас взяти участь у цьому діалозі, бо, на жаль, мого голосу,

попри норми закону, в ньому виявилося недостатньо. Як і голосу мого чоловіка, ветерана, який так само мав розмову з паном Сергієм після і намагався йому донести цю ідею — було недостатньо", — йдеться в її публікації.

Ба більше, у коментарі виданню "УП. Життя" вона повідомила, що після публічного розголосу її заблокували в соцмережах фітнес-клубу та звинуватили у поширенні неправдивої інформації. За її словами, адміністрація також заявила про намір оприлюднити записи з камер спостереження, на яких, як стверджують у клубі, вона нібито поводиться агресивно та використовує нецензурну лексику. Крім того, людей, які підтримали її позицію, представники закладу також звинуватили у поширенні недостовірних відомостей.

Водночас у коментарі для "УП. Життя" в офісі Уповноваженого із захисту державної мови зазначили, що вже отримали скаргу від клієнтки та розпочнуть перевірку діяльності спортклубу.

Реакція фітнес-клубу 2BFit

Сам фітнес-клуб 2BFit відкинув звинувачення. Так, директор закладу Сергій у коментарі журналістам заявив, що комунікація з клієнтами ведеться українською мовою. За його словами, після звернення клієнтки адміністрація відреагувала, провела роз’яснювальну роботу з тренером, який орендує зал, і наголосила на необхідності дотримання стандартів комунікації.

Він також підкреслив, що персональна тренерка клієнтки протягом усього часу спілкувалася з нею українською, що, за його словами, підтверджує і сама публікація. У клубі запевняють, що працюють над формуванням україномовного середовища.

Окремо директор пояснив, що рішення припинити співпрацю з клієнткою та повернути їй кошти було пов’язане не з мовним питанням, а з формою її спілкування. За його словами, керівництво вже провело внутрішній аналіз ситуації та ухвалило управлінські рішення, а також налаштоване на подальше врегулювання і вдосконалення внутрішніх процесів з урахуванням суспільної чутливості теми.

Крім того на своїй сторінці в Instagram фітнес-клуб 2BFit оприлюднив повідомлення для клієнтів з ідентичною заявою.

"Офіційна комунікація адміністрації з клієнтами здійснюється державною мовою — це незмінний стандарт нашої роботи", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що у Сумах працює "Сімейний освітній простір Асгард", де серед навчальних курсів зазначені російська мова та література. Зокрема, керівниця приватного закладу пояснила, що в роботі використовують програму "Росток", а навчання відбувається як українською, так і російською мовами.

Також Фокус писав. що українськомовний француз Ніколя Амбер, який під час великої війни переїхав до Львова, після відвідин Києва поскаржився на російську мову на вулицях та під час спілкування з оператором телеканалу "Прямий".