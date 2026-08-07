Скандал во Львове: полиция составила протокол на мать военного, которую избили за русский в автобусе

В Главном управлении Национальной полиции во Львовской области сообщили о стычке в маршрутке с участием матери военнослужащего. На женщину составили протокол и приняли заявление с жалобой на других пассажиров. Между тем сын назвал украинцев "мовнюками" и рассказал о давлении на мать, которая хотела писать объяснение на русском языке. Что произошло в автобусе с русскоязычной матерью военнослужащего?

Полиция выясняет все подробности потасовки в маршрутном автобусе, произошедшей на улице Окружной во Львове, говорится в заявлении пресс-службы Национальной полиции. Потасовка произошла в 10:50 7 августа. В инциденте фигурировала 52-летняя украинка из Днепропетровской области и пассажиры маршрутки. События разворачивались в автобусе, на улице, а затем в аптеке. В результате на жительницу Днепропетровской области был составлен протокол, а от других пассажиров была принята жалоба, сообщила пресс-служба.

Правоохранители заявили, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, и в итоге на женщину составили протокол по ст. 173 — за мелкое хулиганство (наказание — от штрафа в 51 грн до 15 суток административного ареста). При этом гражданка сообщила, что получила телесные повреждения, поэтому зарегистрировали жалобу и продолжают расследование.

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"В настоящее время полицейские опрашивают всех участников и свидетелей конфликта, устанавливают последовательность событий и все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта", — подытожили в львовской полиции.

О других подробностях потасовки в маршрутке во Львове правоохранители не сообщили.

Языковой скандал — полиция о драке во Львове 7 августа Фото: Скриншот

Языковой скандал — что произошло во Львове

Фокус писал о конфликте во Львове, о котором рассказал военный на странице в Instagram под названием pushistykot. В новой истории, появившейся днем 7 августа, мужчина рассказал, что в личные сообщения получил несколько сообщений от украинцев, которые критиковали его мать за то, что она говорит по-русски. В ответ мужчина раскритиковал их реакцию и также уточнил, что происходило с матерью во время общения с полицией. По его словам, полицейские требовали от нее писать заявление на украинском языке, а она хотела — на русском. Кроме того, они якобы говорили, что не понимают никаких других языков, кроме украинского. В итоге заявление приняли. На странице военного прямо не указано, в каком подразделении ВСУ он служит. Среди прочего, есть фото с флагом с символикой 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.

Между тем ранее военнослужащий опубликовал серию видео и постов об инциденте во Львове, который произошел с его матерью. По его словам, мать некоторое время проживала в Польше и решила поехать к сыну в Украину. Во время поездки в маршрутке пассажиры поняли, что она говорит по-русски, и начали высказывать различные неприятные вещи. Далее, вероятно, произошла потасовка, и женщину высадили из автобуса. При этом, как рассказала мать, с неё якобы требовали 500 долларов за то, чтобы довезти до города. Военный также опубликовал фото матери с синяком под глазом после удара кого-то из пассажиров. Среди прочего, в одном из комментариев мужчина назвал украинцев "мовнюками".

Языковой скандал — военный об украинцах Фото: Скриншот

Отметим, что в марте во Львове разразился языковой скандал из-за русскоязычных блогеров. СМИ сообщили, что в одном из местных ресторанов отказались обслуживать людей, говорящих по-русски.

Напоминаем, что в мае СМИ сообщили о языковом скандале в Днепре, в котором фигурировала русскоязычная учительница гимназии.