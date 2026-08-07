Скандал у Львові: поліція склала протокол на матір військового, яку побили за російську в автобусі

У Головному управлінні Національної поліції у Львівській області заявили про сутичку у маршрутці за участю матері військовослужбовця. На жінку склали протокол та прийняли заяву зі скаргою на інших пасажирів. Тим часом син назвав українців "мовнюками" та розповів про тиск на матір, яка хотіла писати пояснення російською. Що сталось в автобусі з російськомовною матір'ю військовослужбовця?

Поліція з'ясовує усі деталі шарпанини у маршрутному автобусі, який стався на вулиці Окружній у Львові, ідеться у заяві пресслужби Нацполу. Шарпанина сталась о 10:50 7 серпня. У інциденті фігурувала 52-річна українка з Дніпропетровської області та пасажири маршрутки. Події розгортались в автобусі, на вулиці й потім в аптеці. В підсумку склали протокол на жительку Дніпропетровщини та прийняли скаргу на інших пасажирів, повідомила пресслужба.

Правоохоронці заявили, що на місці подій працювала слідчо-оперативна група, і в підсумку на жінку склали протокол за ст. 173 — за дрібне хуліганство (покарання — від штрафу в 51 грн до 15 діб адмінарешту). При цьому громадянка повідомила, що отримала тілесні пошкодження, тому зареєстрували скаргу й далі продовжують розслідування.

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"Наразі поліцейські опитують усіх учасників та свідків конфлікту, встановлюють послідовність подій та всі обставини інциденту. За результатами перевірки буде надано правову оцінку діям усіх учасників конфлікту", — підсумували у львівській поліції.

Про інші деталі штурханини у маршрутці у Львові правоохоронці не розповіли.

Мовний скандал — поліція про бійку у Львові 7 серпня Фото: Скриншот

Мовний скандал — що сталось у Львові

Фокус писав про конфлікт у Львові, про який розповів військовий на сторінці Instagram з назвою pushistykot. У новій сторіз, яка з'явилась вдень 7 серпня, чоловік розповів, що в особисті отримав кілька повідомлень від українців, які критикували його матір за російськомовність. У відповідь чоловік розкритикував їхню реакцію й також уточнив, що відбувалось з матір'ю під час спілкування з поліцією. З його слів, поліцейські вимагали від неї писати заяву українською мовою, а вона хотіла російською. Крім того, вони начебто говорили, що не розуміють ніяких інших мов, окрім української. В підсумку заяву прийняли. На сторінці військового прямо не вказано, у якому підрозділі ЗСУ він служить. Серед інших, є фото з прапором з символікою 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади.

Тим часом раніше військовослужбовець опублікував серію відео та дописів про історію у Львові, яка сталась з його матір'ю. З його слів, матір певний час проживала у Польщі й вирішила поїхати до сина в Україну. Під час поїздки у маршрутці пасажири зрозуміли, що вона говорить російською і почали говорити різні неприємні речі. Далі, ймовірно, сталась штовханина і жінку висадили з автобуса. При цьому, які розповіла матір, з неї начебто вимагала 500 доль за те, щоб довести до міста. Військовий також опублікував фото матері з синцем під оком після удару когось з пасажирів. Серед іншого, в одній з реакцій чоловік назвав українців "мовнюками".

Мовний скандал — військовий про українців Фото: Скриншот

Зазначимо, у березні у Львові стався мовний скандал через російськомовних блогерів. Медіа розповіли, що у місцево ресторані відмовились обслуговувати людей, які говорять російською.

Нагадуємо, у травні медіа повідомили про мовний скандал у Дніпрі, у якому фігурувала російськомовна вчителька гімназії.