Мати військового побили в автобусі через російську мову: син розповів про інцидент (відео)

Матір українського військового, яка приїхала з Польщі побачитися із сином, за його словами, побили та висадили з автобуса у Львівській області через російську мову. Жінка залишилася чекати на інший автобус просто на трасі.

Про це повідомив військовослужбовець на своїй сторінці в Instagram.

Він заявив, що мати багато років жила у Польщі та приїхала в Україну, щоб побачитися із сином. За його словами, під час поїздки у неї виник конфлікт із пасажирами, після чого її нібито вдарили та висадили з автобуса.

Військовий також стверджує, що нападники вимагали у його матері $500. В іншій історії він написав, що, за його словами, поліція “не за матір, а за тих дебілів”. Також він заявив, що до ситуації можуть бути причетні колишні військові.

Історія військового Фото: Скриншот

На підтвердження своїх слів чоловік опублікував фото матері із синцем під оком. Військовий також заявив, що ситуацію, на його думку, намагаються сфальсифікувати та представити так, щоб звинуватити його матір. Він написав про спроби інкримінувати жінці дві статті.

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Ситуацію також прокоментував друг військового. Він заявив, що чоловік, який, за його словами, бив жінку, “зробив із себе жертву при поліції”, а також вимагав $500.

Коментар друга військовго Фото: Скриншот

“На цьому місці могла опинитися будь-яка інша мама когось із вас”, — написав він.

Пізніше військовий заявив, що ситуація ще не завершена і залишається під контролем. Він подякував за розголос та написав, що спочатку хотів розповісти про подію лише своїм підписникам.

Поліція ситуацію наразі не коментувала.

Нагадаємо, у липні 2026 року в Києві вчительку ліцею оштрафували на 3400 гривень за використання російської мови під час уроку. Скаргу до мовного омбудсмена подав батько учня першого класу, який заявив про порушення мовних прав дітей. Педагог визнала порушення та сплатила штраф того ж дня.

Наприкінці липня у Дрогобичі на Львівщині стався конфлікт між дорослими та підлітками через російську музику. За словами місцевої мешканки Марти Коци, після зауваження про музику дорослі жінки ображали та побили підлітків. Поліція встановила учасників конфлікту та розпочала перевірку.