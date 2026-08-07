Мать военнослужащего избили в автобусе из-за русского языка: сын рассказал об инциденте (видео)

Мать украинского военнослужащего, приехавшая из Польши, чтобы увидеться с сыном, по его словам, была избита и высажена из автобуса во Львовской области из-за того, что говорила по-русски. Женщина осталась ждать следующего автобуса прямо на трассе.

Об этом сообщил военнослужащий на своей странице в Instagram.

Он заявил, что мать много лет прожила в Польше и приехала в Украину, чтобы увидеться с сыном. По его словам, во время поездки у неё возник конфликт с пассажирами, после чего её якобы ударили и высадили из автобуса.

Военный также утверждает, что нападавшие требовали у его матери 500 долларов. В другой публикации он написал, что, по его словам, полиция "защищает не мать, а тех дебилов". Также он заявил, что к этой ситуации могут быть причастны бывшие военные.

История военного Фото: Скриншот

В подтверждение своих слов мужчина опубликовал фото матери с синяком под глазом. Военный также заявил, что, по его мнению, ситуацию пытаются сфальсифицировать и преподнести так, чтобы обвинить его мать. Он написал о попытках инкриминировать женщине две статьи.

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Ситуацию также прокомментировал друг военного. Он заявил, что мужчина, который, по его словам, избивал женщину, "выставил себя жертвой перед полицией", а также потребовал 500 долларов.

Комментарий второго военного Фото: Скриншот

"На этом месте могла оказаться любая другая мама кого-то из вас", — написал он.

Позже военный заявил, что ситуация ещё не разрешилась и остаётся под контролем. Он поблагодарил за огласку и написал, что сначала хотел рассказать об этом событии только своим подписчикам.

Полиция пока не прокомментировала ситуацию.

Напомним, в июле 2026 года в Киеве учительницу лицея оштрафовали на 3400 гривен за использование русского языка во время урока. Жалобу языковому омбудсмену подал отец ученика первого класса, который заявил о нарушении языковых прав детей. Педагог признала нарушение и уплатила штраф в тот же день.

В конце июля в Дрогобыче на Львовщине произошел конфликт между взрослыми и подростками из-за русской музыки. По словам местной жительницы Марты Коцы, после замечания по поводу музыки взрослые женщины оскорбляли и избили подростков. Полиция установила участников конфликта и начала расследование.