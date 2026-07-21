Заплатила штраф за русский язык: в Киеве на учительницу составили административный протокол

С жалобой к омбудсмену обратился отец ученика, ветеран российско-украинской войны. Он заявил о нарушении языковых прав детей в образовательном процессе.

Учительница должна заплатить 3400 гривен. Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская рассказала подробности языкового скандала.

С жалобой обратился отец ученика 1-го класса одной из столичных школ. Ветеран российско-украинской войны заявил о нарушении языковых прав детей в образовательном процессе. Он сообщил, что во время учебного занятия педагог "использовал фрагмент мультфильма, звуковое сопровождение которого было на русском языке".

Уполномоченная вынесла предписание об административном взыскании в отношении учительницы столичного лицея за нарушение требований закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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В Киеве учительница лицея была оштрафована за использование русского языка на уроке Фото: Скриншот

Учительница признала этот факт. "Штраф в размере 3400 гривен был уплачен в тот же день", — отметили в Управлении уполномоченной и обратили внимание, что в соответствии с языковым законом использование языка государства-агрессора, в частности в сфере образования, является "грубым и недопустимым нарушением законодательства".

"Ученики первого класса не должны защищать свои языковые права от взрослых. Это обязанность учебного заведения, администрации и педагогических работников — обеспечить образовательный процесс на государственном языке", — подчеркнул представитель омбудсмена в Киеве Игорь Спиридонов.

Стоит отметить, что Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. Он укрепляет статус украинского языка как единственного государственного, а его положения вводились постепенно, чтобы украинский язык стал единственным языком в работе органов государственной власти и местного самоуправления, а также в других публичных сферах общественной жизни.

16 января 2021 года вступили в силу положения закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому языком обслуживания потребителей является государственный язык.

За нарушение законодательства о языке предусмотрены предупреждение или штраф. Штраф за первое нарушение законодательства о языке составит от 3400 до 8500 гривен, а за повторное — от 8500 до 11900 гривен. С 16 января 2022 года на украинский язык должны были перейти и печатные СМИ.

Напомним, что в одной из гимназий Днепра учительница выгнала шестилетнюю девочку из класса во время урока английского языка. Ученица сделала замечание учительнице за то, что та разговаривала на русском языке на уроке, после чего та выгнала её.

Писательница Лариса Ницой заявила, что пригрозила искусственному интеллекту от Google "хакерами" после того, как получила ответ на русском языке на свой запрос, сформулированный на украинском.