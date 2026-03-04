Писательница Лариса Ницой заявила, что пригрозила искусственному интеллекту от Google "хакерами" после того, как получила ответ на русском языке на свой запрос на украинском. По ее словам, после "профилактического разговора" сервис сразу перешел на украинский.

Лариса Ницой обратилась к поисковому сервису Google на украинском языке, однако получила ответ на русском — об этом она сообщила на собственной странице в Facebook. Это, по ее словам, стало поводом для эмоциональной реакции и дальнейшего "разговора" с системой.

Ницой заявила, что провела с сервисом своеобразную воспитательную беседу и пригрозила ему последствиями в случае повторения подобной ситуации.

"Ах ты же чертова кровь! Уже и ИИ на мой украинский запрос отвечает мне на языке орков. Почему не на эльфийском? Провела профилактическую беседу. Сказала, если он так будет делать в дальнейшем, то наши хакеры его хакнут во всем мире и он перестанет существовать. Спросила, хочет ли он продолжать играть со мной в языковые вопросы? Сразу дал ответ на украинском", — написала Ницой.

Фото: скриншот

В своей заметке она также использовала эмоциональные формулировки относительно распространения русского языка среди граждан Украины.

Фото: скриншот

Лариса Ницой периодически проводит кампании против использования русского языка, в частности делает заявления в социальных сетях, вызывающие общественный резонанс.

Напомним, что народный депутат Даниил Гетманцев резко раскритиковал высказывания Ларисы Ницой относительно "правильного" воспитания детей, назвав их попыткой привлечь к себе внимание. По его словам, подобные заявления являются откровенно провокационными. Саму писательницу он охарактеризовал как человека, который вместо творчества прибегает к громким скандалам.

Ранее мы также информировали, что Лариса Ницой оказалась в центре языкового конфликта с ветераном в киевском такси. По словам писательницы, водитель отказался переходить на украинский, объяснив это службой в ВСУ и правом общаться на удобном для себя языке. Ницой в своей заметке заявила, что он якобы "принес русский мир" с фронта.