"Вынуждена прибегать к ахинее": нардепы высказались относительно заявления Ницой о воспитании детей

Заявления писательницы Ларисы Ницой относительно правильного воспитания украинских детей народный депутат Даниил Гетманцев считает откровенной глупостью и попыткой привлечь к себе внимание.

Писательница, которая не может заинтересовать своими произведениями, и вынуждена прибегать к ахинее, чтобы о ней говорили — несчастный человек, написал избранник и добавил, что не обращал бы внимания на подобные разговоры.

"Хотя соглашусь, уровень любви к детям — неотъемлемого признака детского писателя, в этом случае поражает", — резюмировал он.

"А я бы обращал", — парировал ему нардеп Максим Бужанский.

По его мнению, в 2019 году миллионы людей проголосовали за то, чтобы высказывания подобно тем, которыми разжигает ненависть Ницой, "сразу и автоматически становились путем в тюрьму".

Также избранник утверждает, что подобные высказывания, по его мнению, становятся путем к политической капитализации.

Граждане, подчеркнул он, голосовали не за это.

Напомним, на ток-шоу "Воины слова" писательница Лариса Ницой заявила, что поддерживает блогера Елену Мандзюк и рядом с ее детьми, которых она воспитывает так, что они могут "начистить морду смосковщенным детям", станет и ее внучка.

Фокус писал о скандале между Еленой Мандзюк и Алексеем Гончаренко. Мандзюк, которая попала в скандал со своим комментарием об избиении русскоязычных детей, заявила о намерении подать иск против народного депутата Гончаренко. Она считает, что слова политика являются клеветой и сознательным искажением слов.

Сама блогерша прокомментировала начало расследования против нее. Она сказала, что отец ее детей четвертый год на фронте, а ее травят и пытаются посадить за ненависть ко всему русскому.