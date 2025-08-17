"Вимушена вдаватися до ахінеї": нардепи висловилися щодо заяви Ніцой про виховання дітей

Заяви письменниці Лариси Ніцой щодо правильного виховання українських дітей народний депутат Данило Гетманцев вважає відвертою дурнею та намаганням привернути до себе увагу.

Related video

Письменниця, що не може зацікавити своїми творами, і вимушена вдаватися до ахінеї, аби про неї говорили — нещасна людина, написав обранець і додав, що не звертав би уваги на подібні розмови.

"Хоча погоджуся, рівень любові до дітей — невідʼємної ознаки дитячого письменника, в цьому випадку вражає", — резюмував він.

"А я б звертав", — парирував йому нардеп Максим Бужанський.

На його думку, у 2019 році мільйони людей проголосували за те, щоб висловлювання подібно до тих, якими розпалює ненависть Ніцой, "одразу й автоматично ставали шляхом у в'язницю".

Також обранець стверджує, що подібні висловлювання, на його думку, стають шляхом до політичної капіталізації.

Громадяни, підкреслив він, голосували не за це.

Нагадаємо, на ток-шоу "Воїни слова" письменниця Лариса Ніцой заявила, що підтримує блогерку Олену Мандзюк і поруч з її дітьми, яких вона виховує так, що вони можуть "начистити писок змосковщеним дітям", стане і її онука.

Фокус писав про скандал між Оленою Мандзюк та Олексіем Гончаренком. Мандзюк, яка потрапила в скандал зі своїм коментарем щодо побиття російськомовних дітей, заявила про намір подати позов проти народного депутата Гончаренка. Вона вважає, що слова політика є наклепом і свідомим перекручуванням слів.

Сама блогерка прокоментувала початок розслідування проти неї. Вона сказала, що батько її дітей четвертий рік на фронті, а її цькують і намагаються посадити за ненависть до всього російського.