Письменниця Лариса Ніцой заявила, що пригрозила штучному інтелекту від Google " хакерами" після того, як отримала відповідь російською мовою на свій запит українською. За її словами, після "профілактичної розмови" сервіс одразу перейшов на українську.

Лариса Ніцой звернулася до пошукового сервісу Google українською мовою, однак отримала відповідь російською — про це вона повідомила на власній сторінці у Facebook. Це, за її словами, стало приводом для емоційної реакції та подальшої "розмови" з системою.

Ніцой заявила, що провела із сервісом своєрідну виховну бесіду та пригрозила йому наслідками у разі повторення подібної ситуації.

"Ах ти ж бісова кров! Уже й ШІ на мій український запит відповідає мені мовою орків. Чому не ельфійською? Провела профілактичну розмову. Сказала, якщо він так робитиме надалі, то наші хакери його хакнуть у всьому світі і він перестане існувати. Запитала, чи хоче він продовжувати гратися зі мною в мовні питання? Одразу надав відповідь українською", — написала Ніцой.

Скріншот допису Ніцой Фото: скриншот

У своєму дописі вона також використала емоційні формулювання щодо поширення російської мови серед громадян України.

Скріншот допису Ніцой Фото: скриншот

Лариса Ніцой періодично проводить кампанії проти використання російської мови, зокрема робить заяви у соціальних мережах, що викликають суспільний резонанс.

Нагадаємо, що народний депутат Данило Гетманцев різко розкритикував висловлювання Лариси Ніцой щодо "правильного" виховання дітей, назвавши їх спробою привернути до себе увагу. За його словами, подібні заяви є відверто провокаційними. Саму письменницю він охарактеризував як людину, яка замість творчості вдається до гучних скандалів.

Раніше ми також інформували, що Лариса Ніцой опинилася в центрі мовного конфлікту з ветераном у київському таксі. За словами письменниці, водій відмовився переходити на українську, пояснивши це службою в ЗСУ та правом спілкуватися зручною для себе мовою. Ніцой у своєму дописі заявила, що він нібито "приніс руський мір" з фронту.