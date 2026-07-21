Заплатила штраф за російську мову: в Києві на вчительку склали адмінпротокол

Зі скаргою до обмудсмена звернувся батько учня, ветеран російсько-української війни. Він заявив про порушення мовних прав дітей в освітньому процесі.

Вчителька має заплатити 3400 гривен. Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська розповіла подробиці про мовний скандал.

Зі скаргою звернувся батько учня 1 класу однієї із столичних шкіл. Ветеран російсько-української війни заявив про порушення мовних прав дітей в освітньому процесі. Він повідомив, що від час навчального заняття педагогом було "використано фрагмент мультфільму, звуковий супровід якого був виконаний російською мовою".

Уповноважена винесла припис про адміністративне стягнення з вчительки столичного ліцею за порушення вимог закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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У Києві вчителька ліцею отримала штраф за використання російської мови на уроці Фото: Скріншот

Вчителька визнала цей факт. "Штраф у розмірі 3400 гривень було сплачено того ж дня", — зазначили в Уповноваженої та звернули увагу, що відповідно до мовного закону, використання мови держави-агресора, зокрема в освіті, є "грубим та неприпустимим порушенням законодавства".

"Учні першого класу не повинні захищати свої мовні права від дорослих. Це обов'язок закладу освіти, адміністрації та педагогічних працівників — забезпечити освітній процес державною мовою", — наголосив представник обмудсмена у Києві Ігор Спірідонов.

Варто зауважити, що Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року. Він зміцнює статус української мови як єдиної державної, а його статті вводилися поступово, щоб українська стала єдиною мовою в роботі органів державної влади та місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя.

16 січня 2021 року набули чинності норми закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з яким мовою обслуговування споживачів є державна мова.

За порушення мовного законодавства карають попередженням або штрафом. Штраф за перше порушення мовного законодавства становитиме від 3400 до 8500 гривень, а за повторне — від 8500 до 11900 гривень. З 16 січня 2022 року на українську мову мали перейти й друковані медіа.

Нагадаємо, в одній із гімназій Дніпра вчителька вигнала шестирічну дівчинку з класу під час уроку англійської мови. Учениця зробила зауваження вчительці за спілкування російською мовою на уроці, після чого та її прогнала.

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