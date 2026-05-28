Мовний скандал у Дніпрі: вчителька гімназії вигнала з класу доньку військових за докір через викладання російською

В одній із гімназій Дніпра вчителька вигнала шестирічну дівчинку з класу під час уроку англійської мови. Учениця зробила зауваження вчительці за спілкування російською мовою на уроці, після чого та її прогнала.

Про ситуацію, яка склалася у гімназії, розповіла мама дівчинки, яка служить у війську. "Суспільне" поспілкувалося з жінкою.

Жінка зазначила, що інцидент стався 25 травня, під час уроку англійської мови. Мама дівчинки наголосила: ученицю виставили за двері саме після зауваження з приводу вживання російської мови. Для самої сім'ї це питання є принциповим, оскільки сама мама дівчинки Оксана зараз служить у війську, а батько Богдан загинув під час війни у 2019 році.

"Дитина зробила зауваження вчителю, чому та розмовляє російською мовою, коли Росія нас вбиває, за що була вигнана з класу", — розповіла військовослужбовиця.

Після цього Оксана звернулася до директора гімназії та самої вчительки. Проте в закладі освіти претензії щодо вживання російської мови педагогинею під час уроку відкинули.

"Вони зараз кажуть, що моя дитина все, відповідно, вигадала, все це придумала, такого не може бути. Що її просто вивели на секунду, щоб вона заспокоїлася", — зазначила мама дівчинки.

У гімназії триває розслідування

У дирекції гімназії повідомили, що після інциденту було створено спеціальну комісію, що з'ясовує ситуацію. Директор запевнив, що під час розслідування дізналися, що вчителька нібито не говорила російською мовою на уроці, однак дівчинку з класу при цьому вивела. За це працівниця гімназії отримала догану.

"Було підтверджено факт перебування дитини до двох хвилин за межами класу наодинці, що є порушенням педагогічної етики та внутрішніх документів, за що було винесено педагогу догану", — пояснив директор.

Водночас начальниця міського управління освіти Олена Яковенко розповіла, що директор повідомив установу про ситуацію тільки після приїзду журналістів до гімназії. Там також пообіцяли додатково розібратися у ситуації.

Мама дівчинки також звернулася до представниці уповноваженого із захисту державної мови Кристини Головачової. Їй пообіцяли відкрити державний контроль для перевірки роботи вчительки. Там також нагадали за штраф у розмірі від 3,5 тисячі гривень за порушення мовного законодавства.

Водночас директор не дав журналістам поспілкуватися із самою вчителькою, а у батьківському комітеті відповіли, що подібних скарг щодо її роботи раніше не надходило.

