Языковой скандал в Днепре: учительница гимназии выгнала из класса дочь военных за упрек из-за преподавания на русском

В одной из гимназий Днепра учительница выгнала шестилетнюю девочку из класса во время урока английского языка. Ученица сделала замечание учительнице за общение на русском языке на уроке, после чего та ее прогнала.

О ситуации, которая сложилась в гимназии, рассказала мама девочки, которая служит в армии. "Суспільне" пообщалось с женщиной.

Женщина отметила, что инцидент произошел 25 мая, во время урока английского языка. Мама девочки подчеркнула: ученицу выставили за дверь именно после замечания по поводу употребления русского языка. Для самой семьи этот вопрос является принципиальным, поскольку сама мама девочки Оксана сейчас служит в армии, а отец Богдан погиб во время войны в 2019 году.

"Ребенок сделал замечание учителю, почему та разговаривает на русском языке, когда Россия нас убивает, за что был изгнан из класса", — рассказала военнослужащая.

После этого Оксана обратилась к директору гимназии и самой учительнице. Однако в учебном заведении претензии относительно употребления русского языка педагогом во время урока отвергли.

"Они сейчас говорят, что мой ребенок все, соответственно, выдумал, все это придумал, такого не может быть. Что ее просто вывели на секунду, чтобы она успокоилась", — отметила мама девочки.

В гимназии продолжается расследование

В дирекции гимназии сообщили, что после инцидента была создана специальная комиссия, выясняющая ситуацию. Директор заверил, что в ходе расследования узнали, что учительница якобы не говорила на русском языке на уроке, однако девочку из класса при этом вывела. За это работница гимназии получила выговор.

"Был подтвержден факт пребывания ребенка до двух минут за пределами класса наедине, что является нарушением педагогической этики и внутренних документов, за что было вынесено педагогу выговор", — пояснил директор.

В то же время начальница городского управления образования Елена Яковенко рассказала, что директор сообщил учреждение о ситуации только после приезда журналистов в гимназию. Там также пообещали дополнительно разобраться в ситуации.

Мама девочки также обратилась к представительнице уполномоченного по защите государственного языка Кристине Головачевой. Ей пообещали открыть государственный контроль для проверки работы учительницы. Там также напомнили о штрафе в размере от 3,5 тысячи гривен за нарушение языкового законодательства.

В то же время директор не дал журналистам пообщаться с самой учительницей, а в родительском комитете ответили, что подобных жалоб относительно ее работы ранее не поступало.

