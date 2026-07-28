"Оскорбляли и избили детей": во Львовской области разразился скандал из-за замечания о российской музыке

На днях в Дрогобыче, что во Львовской области, разгорелся конфликт между взрослыми и подростками. Жительница города Марта Коца заявила, что на её детей напали после того, как они сделали компании взрослых замечание по поводу прослушивания русской музыки в общественных местах.

Женщина рассказала, что подростки в возрасте 15–18 лет пришли на празднование 15-летия одного из них и столкнулись с ситуацией, когда взрослые слушали русскую музыку. После этого подростки сделали им замечание, отметила Марта Коца в своем посте в Facebook.

Она также заявила, что женщины, слушавшие русскую музыку, обзывали, оскорбляли и избили детей после того, как им сделали замечание.

"Чтобы понять ситуацию: мои дети высказали замечание (а точнее, попросили выключить музыку на языке нашего врага, музыку на том языке, на котором приказывают убивать людей…). Хуже всего и возмутительнее всего то, что просьба звучала от детей 15–18 лет (которые пришли отпраздновать 15-летие) в адрес взрослых и, казалось бы, сознательных людей. Эти женщины обзывали, оскорбляли и избили детей!", — написала женщина об инциденте.

Відео дня

На видеоролике, распространенном в соцсетях, слышалось, как одна из женщин говорит, что она "из Донецка". Другая позже заявила, что "война началась из-за Западной Украины". Также слышны угрозы и оскорбления в адрес подростков.

Жительница Дрогобыча заявила о нападении на детей после замечания по поводу русской музыки Фото: Скриншот

В комментариях к посту женщина позже написала, что узнала о том, что эти люди праздновали присвоение звания Героя Украины.

"Я искренне благодарна каждому и каждой, кто защищает нас и нашу страну! И дети даже здесь, в видео, благодарят и говорят о том, что они ценят всех военных и именно поэтому пришли напомнить, ради чего… К слову, хочу заметить, что мужчины вели себя совсем не так и пытались успокоить своих "женщин", — отметила Марта Коца.

Реакция полиции

27 июля в полиции Львовской области прокомментировали инцидент в Дрогобыче. Там сообщили, что по факту прослушивания российских песен правоохранительные органы начали проверку.

По результатам расследования инцидента будет дана правовая квалификация. На данный момент личности участников конфликта установлены.

Полиция сообщила о проведении проверки в связи с инцидентом в Дрогобыче

Напомним, 26 июля в сети разгорелся конфликт из-за украинского сумоиста Аонишики, которого обвинили в том, что он не высказывает свою публичную позицию по поводу войны в Украине.

Кроме того, певица Оля Полякова оказалась в центре скандала из-за публичного взаимодействия с российским исполнителем во время музыкального фестиваля в Латвии.