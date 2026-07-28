"Ображали і побили дітей": на Львівщині спалахнув скандал через зауваження про російську музику

Днями у Дрогобичі на Львівщині спалахнув конфлікт між дорослими та підлітками. Мешканка міста Марта Коца заявила, що на її дітей напали після того, як вони зробили компанії дорослих зауваження щодо прослуховування російської музики у громадських місцях.

Жінка розповіла, що діти віком 15-18 років прийшли на святкування 15-ліття одного з них, і натрапили на ситуацію, коли дорослі слухали російську музику. Після цього підлітки зробили їм зауваження, зазначила Марта Коца у своєму дописі у Facebook.

Вона також заявила, що жінки, які слухали російську музику, обзивали, ображали та побили дітей після зауваження.

"Для розуміння ситуації: мої діти зробили зауваження (а точніше попросили вимкнути музику мовою нашого ворога, музику мовою якою наказують вбивати людей…). Найгіршим і найобурливішим є те, що прохання звучало від дітей 15-18 років (які прийшли відсвяткувати 15-ліття) до дорослих і здавалось би свідомих людей. Ці жінки обзивали, ображали і побили дітей!", — написала жінка про інцидент.

Відео дня

На відеоролику, що поширили у соцмережах, було чутно, як одна з жінок каже, що вона "з Донецька". Інша згодом заявила, що "війна почалася через Західну Україну". Також чутно погрози та образи у бік підлітків.

Мешканка Дрогобича заявила про напад на дітей після зауваження про російську музику Фото: Скриншот

У коментарях до допису жінка згодом написала, що дізналася про те, що ці люди святкували отримання звання Героя України.

"Я щиро вдячна кожному і кожній хто захищає нас і нашу країну! І діти навіть тут у відео дякують і говорять про те що вони цінують всіх військових і саме тому прийшли нагадати заради чого…До слова, хочу зауважити що чоловіки зовсім не так поводились і намагались заспокоїти своїх "жінок", — зазначила Марта Коца.

Реакція поліції

27 липня у поліції Львівської області прокоментували інцидент у Дрогобичі. Там повідомили, що за фактом прослуховування російських пісень правоохоронці почали перевірку.

За результатами перевірки події інциденту нададуть правову кваліфікацію. Наразі осіб учасників конфлікту встановлено.

Поліція повідомила про перевірку щодо інциденту у Дрогобичі

Нагадаємо, 26 липня у мережі розгорівся конфлікт через українського сумоїста Аонішікі, якого звинуватили у тому, що він не виказує своєї публічної позиції щодо війни в Україні.

Також співачка Оля Полякова втрапила у скандал через публічну взаємодію з російським виконавцем під час музичного фестивалю у Латвії.