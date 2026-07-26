"Не говорить про війну": у мережі розгорівся скандал через українського сумоїста Аонішікі
У соціальних мережах бурхливо обговорюють українського сумоїста Данила Явгусішина, який більш відомий як Аонісікі Арата. Зокрема, користувачі у мережі обурені, що він не проявляє свою публічну позицію.
Явгусішин залишив Україну у лютому 2022 року. Пост на захист сумоїста опублікувала користувачка "Марта Японська" у мережі X.
Зокрема, вона зібрала обурення низки користувачів, які стверджували, що Данило нібито "не позиціонує себе як українець", "ні слова не сказав про війну в Україні" та "жодного разу не назвав Росію агресоркою".
"Ще жодного поста про Аонішікі не було, щоб не прилетіли такі коментарі, і чесно бісить. Пояснюю, чому це так не працює в Японії. Японія — висококонтекстна культура. Тут менше говорять прямо, зате дуже уважно дивляться. Японцю досить одного погляду на кешьо-маваші (化粧回し) — церемоніальний фартух борця — щоб зрозуміти все", — пише Марта.
До свого посту вона також додала фотографії Аонішікі, де той з'являється у церемоніальному фартуху, який відсилає до України та його походження.
Окремо авторка посту наголошує, що в сумо політику публічно ніхто не обговорює — існує негласна культурна норма, "порушення якої викликало б більше питань, ніж дало б якийсь результат".
"Вн не мовчить, бо в Японії достатньо робити добре свою справу, щоб тебе зрозуміли і почули", — наголошує авторка.
Аонішікі виграв свій третій кубок імператора
Сьогодні, 26 липня, у місті Нагоя завершився гранд-турнір сумо Nagoya Bashо, переможцем якого став саме Данило Явгусішин.
У плей-офф за чемпіонство він здолав і японця Атаміфуджі, і монгольського спортсмена Кірішіму.
Аонісікі Арата — що відомо
Українець Данило Явгусішин почав займатися сумо у віці 7 років. У лютому 2022 року він покинув Україну. Спочатку спортсмен перебрався в Німеччину, а в квітні того ж року — в Японію завдяки знайомству з Аратою Яманакою, капітаном клубу сумо Кансайського університету, старшим борцем-аматором сумо, з яким Явгусішин познайомився на чемпіонаті світу серед юніорів 2019 року.
23 листопада 2025 року став першим в історії українцем, що виграв Kyushu Basho (Кубок Імператора Японії).
Раніше Аонішікі Арата заявив, що в майбутньому хотів би отримати громадянство Японії. На запитання журналістів про війну в Україні спортсмен відповів коротко, зазначивши, що його рідні нині перебувають у безпеці в Німеччині.
Як повідомляв Фокус, влітку 2025 року українець Данило Явгусишин здобув найвищий титул у сумо.