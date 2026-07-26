"Не говорить про війну": у мережі розгорівся скандал через українського сумоїста Аонішікі

У соціальних мережах бурхливо обговорюють українського сумоїста Данила Явгусішина, який більш відомий як Аонісікі Арата. Зокрема, користувачі у мережі обурені, що він не проявляє свою публічну позицію.

Явгусішин залишив Україну у лютому 2022 року. Пост на захист сумоїста опублікувала користувачка "Марта Японська" у мережі X.

Зокрема, вона зібрала обурення низки користувачів, які стверджували, що Данило нібито "не позиціонує себе як українець", "ні слова не сказав про війну в Україні" та "жодного разу не назвав Росію агресоркою".

"Ще жодного поста про Аонішікі не було, щоб не прилетіли такі коментарі, і чесно бісить. Пояснюю, чому це так не працює в Японії. Японія — висококонтекстна культура. Тут менше говорять прямо, зате дуже уважно дивляться. Японцю досить одного погляду на кешьо-маваші (化粧回し) — церемоніальний фартух борця — щоб зрозуміти все", — пише Марта.

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До свого посту вона також додала фотографії Аонішікі, де той з'являється у церемоніальному фартуху, який відсилає до України та його походження.

Аонісікі Арата Фото: X (Twitter)

Окремо авторка посту наголошує, що в сумо політику публічно ніхто не обговорює — існує негласна культурна норма, "порушення якої викликало б більше питань, ніж дало б якийсь результат".

"Вн не мовчить, бо в Японії достатньо робити добре свою справу, щоб тебе зрозуміли і почули", — наголошує авторка.

Аонішікі виграв свій третій кубок імператора

Сьогодні, 26 липня, у місті Нагоя завершився гранд-турнір сумо Nagoya Bashо, переможцем якого став саме Данило Явгусішин.

У плей-офф за чемпіонство він здолав і японця Атаміфуджі, і монгольського спортсмена Кірішіму.

Аонісікі Арата — що відомо

Українець Данило Явгусішин почав займатися сумо у віці 7 років. У лютому 2022 року він покинув Україну. Спочатку спортсмен перебрався в Німеччину, а в квітні того ж року — в Японію завдяки знайомству з Аратою Яманакою, капітаном клубу сумо Кансайського університету, старшим борцем-аматором сумо, з яким Явгусішин познайомився на чемпіонаті світу серед юніорів 2019 року.

23 листопада 2025 року став першим в історії українцем, що виграв Kyushu Basho (Кубок Імператора Японії).

Раніше Аонішікі Арата заявив, що в майбутньому хотів би отримати громадянство Японії. На запитання журналістів про війну в Україні спортсмен відповів коротко, зазначивши, що його рідні нині перебувають у безпеці в Німеччині.

Як повідомляв Фокус, влітку 2025 року українець Данило Явгусишин здобув найвищий титул у сумо.