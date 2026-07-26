"Не говорить о войне": в сети разгорелся скандал из-за украинского сумоиста Аонишики

В социальных сетях активно обсуждают украинского сумоиста Даниила Явгусишина, более известного как Аонисики Арата. В частности, пользователи сети возмущены тем, что он не выражает свою публичную позицию.

Явгусишин покинул Украину в феврале 2022 года. Пост в защиту борца опубликовала пользовательница "Марта Японская" в сети X.

В частности, она вызвала возмущение ряда пользователей, которые утверждали, что Даниил якобы "не позиционирует себя как украинец", "ни слова не сказал о войне в Украине" и "ни разу не назвал Россию агрессором".

"Еще ни одного поста об Аонишики не было, чтобы не посыпались такие комментарии, и, честно говоря, это раздражает. Объясню, почему это так не работает в Японии. Япония — высококонтекстная культура. Здесь реже говорят прямо, зато очень внимательно наблюдают. Японцу достаточно одного взгляда на кесё-маваси (化粧回し) — церемониальный фартук борца — чтобы понять всё", — пишет Марта.

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К своему посту она также добавила фотографии Аонишики, на которых он запечатлён в церемониальном фартуке, отсылающем к Украине и его происхождению.

Аонисики Арата Фото: X (Twitter)

Отдельно автор поста отмечает, что в сумо политику публично никто не обсуждает — существует негласная культурная норма, "нарушение которой вызвало бы больше вопросов, чем принесло бы какого-либо результата".

"Он не молчит, потому что в Японии достаточно хорошо делать свое дело, чтобы тебя поняли и услышали", — отмечает автор.

Аонишики выиграл свой третий Кубок императора

Сегодня, 26 июля, в городе Нагоя завершился гранд-турнир по сумо Nagoya Bashō, победителем которого стал именно Даниил Явгусишин.

В плей-офф за звание чемпиона он победил и японца Атамифудзи, и монгольского спортсмена Кирисиму.

Аонисики Арата — что известно

Украинец Даниил Явгусишин начал заниматься сумо в возрасте 7 лет. В феврале 2022 года он покинул Украину. Сначала спортсмен переехал в Германию, а в апреле того же года — в Японию благодаря знакомству с Аратой Яманакой, капитаном клуба сумо Кансайского университета, старшим борцом-любителем сумо, с которым Явгусишин познакомился на чемпионате мира среди юниоров 2019 года.

23 ноября 2025 года он стал первым в истории украинцем, выигравшим Kyushu Basho (Кубок Императора Японии).

Ранее Аонишики Арата заявил, что в будущем хотел бы получить гражданство Японии. На вопрос журналистов о войне в Украине спортсмен ответил кратко, отметив, что его родные сейчас находятся в безопасности в Германии.

Как сообщал "Фокус", летом 2025 года украинец Даниил Явгусишин завоевал высший титул в сумо.