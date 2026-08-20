Нові правила ЄС для українців: у посольстві радять отримати штамп про виїзд з України

Українцям, які виїжджають за кордон, радять обов’язково ставити у паспорті штамп про перетин кордону — без нього можуть виникнути проблеми з оформленням тимчасового захисту в ЄС.

Про це йдеться у повідомленні Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина.

Посольство України у ФРН повідомило, що під час виїзду з України рекомендується отримувати штамп/відмітку про перетин кордону та виїзд з України у паспортному документі від співробітників ДПСУ Фото: Скриншот

Також там пояснюється, навіщо потрібен штамп про виїзд.

Європейський Союз запровадив нові правила щодо надання тимчасового захисту громадянам України. Йдеться про Імплементаційне рішення Ради (ЄС) 2026/1912 від 30 липня 2026 року.

Щоб уникнути проблем з оформленням захисту в державах-членах ЄС, українцям радять отримати штамп про виїзд з України ще на кордоні. Ця відмітка прямо підтверджує дату виїзду для міграційних служб у Європі.

У посольстві зазначили: це правило стосується всіх без винятку. Відмітку ставлять офіцери прикордонної служби України під час перетину кордону.

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Якщо особа перебуває за межами України, офіційну інформацію про перетин державного кордону можна отримати в Головному центрі обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України. Звернутися можна через офіційний сайт відомства.

Більш детальні рекомендації щодо оформлення тимчасового захисту найближчим часом опублікують на сайтах Міністерства закордонних справ та закордонних дипломатичних установ України.

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Раніше, після того як на сайті Кабміну з’явилася петиція щодо мобілізації жінок без дітей, військовий експерт пояснив, коли будуть мобілізувати жінок і в яких випадках.