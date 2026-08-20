Новые правила ЕС для украинцев: в посольстве советуют получить штамп о выезде из Украины

Украинцам, выезжающим за границу, советуют обязательно получать штамп о пересечении границы в паспорте - без него могут возникнуть проблемы с оформлением временной защиты в ЕС.

Об этом написано в сообщении Посольства Украины в Федеративной Республике Германия.

Посольство Украины в ФРГ сообщило, что при выезде из Украины рекомендуется получать штамп/отметку о пересечении границы о выезде из Украины в паспортном документе от офицеров ГПСУ Фото: Скриншот

Также там объясняется зачем нужен штамп о выезде.

Европейский Союз ввел новые правила получения временной защиты граждан Украины. Речь идет об Имплементационном решении Совета (ЕС) 2026/1912 от 30 июля 2026 года.

Чтобы избежать проблем с оформлением защиты в государствах-членах ЕС, украинцам советуют получать штамп о выезде из Украины еще на границе. Эта отметка прямо подтверждает дату выезда для миграционных служб в Европе.

В посольстве отметили: правило касается всех без исключения. Отметку ставят офицеры пограничной службы Украины во время пересечения границы.

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Если человек находится за пределами Украины, официальную информацию о пересечении государственной границы можно получить в Главном центре обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины. Обратиться можно через официальный сайт ведомства.

Более подробные рекомендации по оформлению временной защиты в ближайшее время опубликуют на сайтах Министерства иностранных дел и зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Напомним, украинкам без приложения "Резерв+" отказывают в предоставлении убежища в Испании, требуя отметку о "снятии с учета", хотя большинство женщин в Украине никогда не стояли на воинском учете, поскольку они не подлежат мобилизации.

Ранее, после того как на сайте Кабмина появилась петиция о мобилизации женщин без детей, военный эксперт пояснил, когда будут мобилизовывать женщин и в каких случаях.