Испания требует от украинок выписку из "Резерв+" о снятии с учета: посольство отреагировало

Украинским женщинам без приложения "Резерв+" отказывают в предоставлении убежища в Испании, требуя отметку о "снятии с учета", хотя большинство женщин в Украине никогда не стояли на воинском учете, поскольку они не подлежат мобилизации, за исключением отдельных категорий.

В Испании к украинским женщинам стали предъявлять новые требования при оформлении временной защиты, в частности, там просят предоставить выписку из "Резерв+". На фоне многочисленных обращений граждан посольство Украины уже обратилось к испанской стороне за разъяснениями. "Фокус" собрал всю известную информацию.

Женщинам отказывают в приюте в Испании из-за программы "Резерв+" — что известно

На странице "TravelMama Club" в Facebook опубликован пост, в котором утверждается, что украинским женщинам без приложения "Резерв+" не предоставляют жилье.

Украинским женщинам без приложения "Резерв+" не предоставляют убежище

"Обращаю внимание тех, кто собирается в долгий путь в Испанию в поисках убежища! Женщинам без "Резерв+" не предоставляют убежище! Также начали требовать отметку о пересечении границы с украинской стороны (хотя её давно уже отменили)", – говорится в сообщении

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Автор публикации призвала женщин перед поездкой в Испанию тщательно проверять актуальные требования к оформлению временной защиты. По её словам, подобные случаи уже имели место и в других странах ЕС.

Проблема с программой "Резерв+" для женщин распространилась и на другие страны ЕС

Кроме того, она уточнила, что дело в новых правилах ЕС, вступивших в силу с 05.08.2026: "В правилах не указан пол, а указано „лицо“, „персона“, поэтому проверяют и женщин. Все ждут разъяснений, потому что у женщин в "Резерв+" нет отметки "снята с учета", так как женщины в него и не вносились, кроме медиков".

"Действительно, статья 2 гласит: "временная защита… будет предоставляться только тем, кто выполнил свои военные обязанности в Украине, при условии предъявления — в соответствующих случаях — подтверждения этого". И эта статья вступает в силу с 31 июля 2026 года. В документе действительно нет различия между полами — мужчинами и женщинами, вот что написано: "временная защита должна предоставляться только тем лицам, которые могут подтвердить органам власти государства-члена, что они, при наличии соответствующих обязательств, выполняют свои военные обязанности", — уточнила автор.

Тем, кто спрашивал, в какой стране Европы не требуют "Резерв+", ответили, что в Албании, ведь эта страна не входит в ЕС.

Проблема с "Резерв+" — реакция украинского посольства

Посольство Украины в Испании отреагировало на это, отметив, что 4 августа 2026 года было обнародовано решение Совета ЕС о продлении режима временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. Однако: "В соответствии со статьей 2 указанного Решения, с 31 июля 2026 года временная защита будет предоставляться только тем лицам, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к военнообязанным в Украине, и могут предоставить соответствующие подтверждающие документы", — отмечается в сообщении.

В посольстве пообещали разобраться

В посольстве подчеркнули, что новые правила не касаются лиц, которые непрерывно имели и продолжают иметь статус временной защиты в конкретной стране ЕС по состоянию на 30 июля 2026 года.

В то же время в связи с многочисленными обращениями украинцев по поводу новых требований при оформлении убежища в Испании, в частности перечня необходимых документов, в посольстве выясняют ситуацию и уже "направили официальное обращение к испанской стороне с просьбой предоставить четкие разъяснения относительно порядка применения указанного Решения ЕС".

"После получения официального ответа соответствующая информация будет опубликована на официальных ресурсах посольства. Просим следить за нашими обновлениями", — говорится в сообщении.

Напомним, после того как на сайте Кабмина появилась петиция о мобилизации женщин без детей, военный эксперт пояснил, когда будут мобилизовывать женщин и в каких случаях.

А руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко опроверг информацию о возможной мобилизации женщин и изменениях в отношении отсрочки для родителей троих детей. Он подчеркнул, что таких планов нет, и призвал не распространять недостоверную информацию.