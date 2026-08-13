Іспанія вимагає від українок виписку з "Резерв+" про зняття з обліку: посольство відреагувало

Українським жінкам без застосунку "Резерв+" не надають прихисток в Іспанії, вимагаючи відмітку про "зняття з обліку", коли більшість жінок в Україні ніколи не була на військовому обліку, бо не підлягає мобілізації окрім окремих категорій.

В Іспанії українським жінкам почали висувати нові вимоги під час оформлення тимчасового захисту, зокрема там просять надати виписку з "Резерв+". На тлі численних звернень громадян посольство України вже звернулося до іспанської сторони за роз'ясненнями. Фокус зібрав все, що відомо.

Жінкам відмовляють в прихистку у Іспанії через "Резерв+" – що відомо

На Facebook-сторінці "TravelMama Club" оприлюднено пост, у якому стверджується, що українським жінкам без застосунку "Резерв+" не надають прихисток.

Українським жінкам без застосунку "Резерв+" не надають прихисток

"Звертаю увагу тих, хто збирається в довгу дорогу до Іспанії за прихистком! Жінкам без "Резерв+" не дають прихисток! Також почали вимагати позначку в перетині кордону з українського боку (хоча її давно вже відмінили)", – йдеться у повідомленні

Відео дня

Авторка допису закликала жінок перед поїздкою до Іспанії ретельно перевіряти актуальні вимоги для оформлення тимчасового захисту. За її словами, подібні випадки вже стались і в інших країнах ЄС.

Проблема із "Резерв+" для жінок поширилась і на інші країни ЄС

Також вона уточнила, що справа у нових правилах ЄС, які вступили в дію з 05.08.2026: "В правилах не вказано стать, а вказано "особа", "персона", тому перевіряють і жінок. Всі чекають роз'яснень, бо у жінок в "Резерв+" немає позначки "знята з обліку", так як жінки на нього і не становились, окрім медиків".

"Справді, стаття 2 говорить: "тимчасовий захист… надаватиметься лише тим, хто виконав свої військові обов'язки в Україні, за умови пред'явлення — у відповідних випадках — підтвердження цього". І ця стаття вступає в дію з 31 липня 2026 року. В документі справді немає різниці між статями — чоловіками та жінками, ось що написано: "тимчасовий захист слід надавати лише тим особам, які можуть підтвердити органам влади держави-члена, що вони, за наявності відповідних зобов’язань, виконують свої військові обов'язки", — уточнила авторка.

Тим, хто питав, в якій країні Європи не вимагають "Резерв+", відповіли, що в Албанії, адже ця країна не в ЄС.

Проблема із "Резерв+" – реакція українського посольства

Посольство України в Іспанії відреагувало, зазначивши, що 4 серпня 2026 року було оприлюднено рішення Ради ЄС про продовження режиму тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Проте: "Відповідно до статті 2 зазначеного Рішення, з 31 липня 2026 року тимчасовий захист надаватиметься лише тим особам, які відповідають вимогам до військовозобов'язаних в Україні та можуть надати відповідні підтверджуючі документи", – зазначається у повідомленні.

У посольстві пообіцяли розібратись

У посольстві наголосили, що нові правила не стосуються людей, які безперервно мали та продовжують мати статус тимчасового захисту в конкретній країні ЄС станом до 30 липня 2026 року.

Водночас через численні звернення українців щодо нових вимог під час оформлення захисту в Іспанії, зокрема переліку необхідних документів, у посольстві з'ясовують ситуацію та вже "направило офіційне звернення до іспанської сторони з проханням надати чіткі роз'яснення щодо порядку застосування зазначеного Рішення ЄС".

"Після отримання офіційної відповіді відповідна інформація буде опублікована на офіційних ресурсах посольства. Просимо стежити за нашими оновленнями", – сказано у дописі.

Нагадаємо, після того, як на сайті Кабміну з'явилась петиція про мобілізацію жінок без дітей, військовий експерт пояснив, коли мобілізовуватимуть жінок і в яких випадках.

А керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко спростував інформацію про можливу мобілізацію жінок та зміни щодо відстрочки для батьків трьох дітей. Він наголосив, що таких планів немає, закликав не поширювати недостовірну інформацію.