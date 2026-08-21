Розбили бус і побили військовослужбовців: у Луцьку 30 осіб напали на ТЦК (відео)

Напередодні ввечері близько 20:20 на вулиці Захисників України 30 цивільних осіб напали на автомобіль територіального центру комплектування та соціальної підтримки й на двох військовослужбовців.

Це сталося після того, як чоловік відмовився надати документи військовослужбовцям ТЦК та СП для перевірки й почав тікати, повідомляє "Суспільне" з посиланням на представницю Волинського обласного ТЦК Дар’ю Стельмащук.

За її словами, на блокпосту біля авторинку зупинили автомобіль для перевірки документів. Водій відмовився пред’явити документи та надати свої анкетні дані, після чого покинув місце події. За автомобілем погнався поліцейський наряд із увімкненими проблисковими маячками.

О 20:30 на вул. Захисників України водій залишив автомобіль на світлофорі та почав тікати в бік житлових будинків. Співробітники поліції та військовослужбовці ТЦК кинулися за ним. Згодом службовий автомобіль зупинився в арці між будинками.

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"Після цього до місця події підійшли 30 цивільних осіб, які почали чинити фізичний опір працівникам поліції та військовослужбовцям ТЦК, завдаючи ударів руками та невстановленими предметами", — заявили в ОТЦК.

Фото: Суспiльне

Двоє військовослужбовців терцентру отримали численні синці та садна, а один із учасників бійки кидав у них уламки скла.

У службовому автомобілі вибито всі вікна та фари, пошкоджено всі шини. З салону мікроавтобуса викрали рацію, боді-камеру та ключі від транспортного засобу.

Поліція, яку викликали на місце події, затримала одну з учасниць бійки. Розслідування триває.

На момент написання статті офіційних коментарів від поліції регіону ще не було.

Нагадаємо, 10 військовослужбовців ТЦК в Одеській області підозрюються у 15 епізодах насильства.

Також повідомлялося, що представника Лубінця почали переслідувати після викриття порушень у ТЦК.