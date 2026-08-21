Разбили бус и избили военнослужащих: в Луцке 30 человек напали на ТЦК (видео)
Накануне вечером около 20:20 на улице Защитников Украины 30 гражданских атаковали авто территориального центра комплектования и социальной поддержки и двух военнослужащих.
Это произошло после того, как мужчина отказался предоставить документы военнослужащим ТЦК и СП для проверки и начал бежать, сообщает "Суспільне" со ссылкой на представителя Волынского областного ТЦК Дарью Стельмащук.
По ее словам, на блокпосту у авторынка остановили машину для проверки документов. Водитель отказался предъявить документы и назвать свои анкетные данные, после чего покинул место происшествия. За автомобилем поехал экипаж полиции с включенными проблесковыми маячками.
В 20:30 по ул. Защитников Украины водитель оставил автомобиль на светофоре и начал убегать в направлении жилых домов. Сотрудники полиции и военнослужащие ТЦК погнались за ним. Впоследствии служебный автомобиль остановился в арке домов.
"После этого к месту происшествия подошли 30 гражданских лиц, которые начали оказывать физическое сопротивление работникам полиции и военнослужащим ТЦК, нанося удары руками и неустановленными предметами", — заявили в ОТЦК.
Двое военнослужащих терцентра получили многочисленные синяки и ссадины, а один из участников драки бросал в них обломки стекла.
В служебном авто выбиты все окна и фары, повреждены все шины. Из салона буса украли радиостанцию, бодикамеру и ключи от транспортного средства.
Полиция, вызванная на место происшествия, задержала одну из участниц драки. Расследование продолжается.
В полиции региона официальных комментариев на момент написания материала еще не было.
Напомним, 10 военных ТЦК в Одесской области подозревают в 15 эпизодах насилия.
Также сообщалось, что представителя Лубинца начали преследовать после разоблачения нарушений в ТЦК.