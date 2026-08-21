Разбили бус и избили военнослужащих: в Луцке 30 человек напали на ТЦК (видео)

Накануне вечером около 20:20 на улице Защитников Украины 30 гражданских атаковали авто территориального центра комплектования и социальной поддержки и двух военнослужащих.

Это произошло после того, как мужчина отказался предоставить документы военнослужащим ТЦК и СП для проверки и начал бежать, сообщает "Суспільне" со ссылкой на представителя Волынского областного ТЦК Дарью Стельмащук.

По ее словам, на блокпосту у авторынка остановили машину для проверки документов. Водитель отказался предъявить документы и назвать свои анкетные данные, после чего покинул место происшествия. За автомобилем поехал экипаж полиции с включенными проблесковыми маячками.

В 20:30 по ул. Защитников Украины водитель оставил автомобиль на светофоре и начал убегать в направлении жилых домов. Сотрудники полиции и военнослужащие ТЦК погнались за ним. Впоследствии служебный автомобиль остановился в арке домов.

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"После этого к месту происшествия подошли 30 гражданских лиц, которые начали оказывать физическое сопротивление работникам полиции и военнослужащим ТЦК, нанося удары руками и неустановленными предметами", — заявили в ОТЦК.

Фото: Суспiльне

Двое военнослужащих терцентра получили многочисленные синяки и ссадины, а один из участников драки бросал в них обломки стекла.

В служебном авто выбиты все окна и фары, повреждены все шины. Из салона буса украли радиостанцию, бодикамеру и ключи от транспортного средства.

Полиция, вызванная на место происшествия, задержала одну из участниц драки. Расследование продолжается.

В полиции региона официальных комментариев на момент написания материала еще не было.

Напомним, 10 военных ТЦК в Одесской области подозревают в 15 эпизодах насилия.

Также сообщалось, что представителя Лубинца начали преследовать после разоблачения нарушений в ТЦК.