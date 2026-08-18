"Дуй, пакуй и комплектуй": 10 военных ТЦК в Одесской области подозревают в 15 эпизодах насилия

ГБР сообщило о предъявлении подозрения 10 военнослужащим ТЦК в Одесской области, которых подозревают в применении силы во время мобилизационных мероприятий. Следствие зафиксировало 15 таких эпизодов.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований 18 августа.

Речь идет о 10 военнослужащих, которые работали в двух группах ТЦК в одном из районов Одесской области.

По данным ГБР, военные избивали людей, распыляли слезоточивый газ и силой увозили их в ТЦК. В одном случае мужчина пытался сбежать, но во время преследования служебный автомобиль ТЦК наехал на него.

В ГБР заявляют, что это были не единичные случаи. Военные между собой использовали девиз "Дуй, пакуй и комплектуй" и даже ставили его в качестве заставки на своих телефонах.

Мобильный телефон одного из задержанных Фото: ГБР

В ходе обысков у военных также были изъяты пистолет, ножи, две гранаты и иностранная валюта.

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Обнаруженное в ходе обыска Фото: ГБР

Четырём военнослужащим было предъявлено подозрение в пытках и незаконном удержании людей. Ещё шестеро получили подозрение в незаконном лишении свободы.

Четырёх военнослужащих, подозреваемых в пытках, поместили под стражу без права на освобождение под залог. Ещё шестеро будут находиться под круглосуточным домашним арестом.

Если вина будет доказана, четырем военнослужащим за пытки может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы. За незаконное лишение свободы по этой статье предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Расследование продолжается. Делом занимается Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Ранее командир 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Руслан Маришев рассказывал, что из 100 мобилизованных в армию дослуживают до конца около 70 %. По его словам, остальные не приступают к службе из-за проблем со здоровьем, семейных обстоятельств или СЗЧ.

Кроме того, ветеран и бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий предлагал увязать предоставление полицейских с выполнением плана по розыску и задержанию лиц, уклоняющихся от мобилизации.