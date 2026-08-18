"Дуй, пакуй і комплектуй": 10 військових ТЦК на Одещині підозрюють у 15 епізодах насильства

ДБР повідомило про підозру 10 військовослужбовцям ТЦК на Одещині, яких підозрюють у застосуванні сили під час мобілізаційних заходів. Слідство задокументувало 15 таких епізодів.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань 18 серпня.

Йдеться про 10 військових, які працювали у двох групах ТЦК в одному з районів Одещини.

За даними ДБР, військові били людей, розпилювали сльозогінний газ і силою везли їх до ТЦК. В одному випадку чоловік намагався втекти, але під час переслідування службова машина ТЦК наїхала на нього.

У ДБР кажуть, що це не були поодинокі випадки. Військові між собою використовували девіз "Дуй, пакуй і комплектуй" і навіть ставили його на заставки телефонів.

Мобільний телефон одного із затриманих Фото: ДБР

Під час обшуків у військових також вилучили пістолет, ножі, дві гранати та іноземну валюту.

Знайдене під час обшуку Фото: ДБР

Чотирьом військовим повідомили про підозру в катуванні та незаконному утриманні людей. Ще шестеро отримали підозру через незаконне позбавлення волі.

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Чотирьох військових, яких підозрюють у катуванні, відправили під варту без права на заставу. Ще шестеро залишатимуться під цілодобовим домашнім арештом.

Якщо провину доведуть, чотирьом військовим за катування може загрожувати від 7 до 12 років ув’язнення. За незаконне позбавлення волі за цією статтею передбачено до 5 років ув’язнення.

Розслідування триває. Справою займається Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Раніше командир 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Руслан Маришев розповідав, що зі 100 мобілізованих до армії доходять близько 70%. За його словами, решта не починають службу через проблеми зі здоров’ям, сімейні обставини або СЗЧ.

Також ветеран і колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий пропонував пов’язати бронювання поліцейських із виконанням плану з пошуку та затримання людей, які ухиляються від мобілізації.