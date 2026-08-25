Атакували Леніна: як українське підпілля привітало Донецьк з Днем Незалежності (відео)

На День Незалежності України у тимчасово окупованому Донецьку поскаржились на удар дрона по інсталяції з портретом Леніна, повідомили у мережі. На місці інциденту виявили уламки дрона. Згодом з'ясувалось, що це була спецоперація українських підпільників, які поширили відео влучання. На записі — вільний рух БпЛА центром окупованого міста, який прицільно б'є у символ окупації. Що сталось на центральній площі Донецька 24 серпня?

Інформація про влучання по Леніну з'явилась на порталах окупаційних медіа вдень 24 серпня. Вказано, що на центральній площі встановили святкову інсталяцію до Дня Донецька, який відзначають в останню неділю серпня, цього року — 30 серпня. Серед інсталяції був портрет Леніна, і саме його прицільно пошкодив дрон. У Telegram-каналі "Інформаційний спротив" опублікували кадри відпрацювання БпЛА.

Підпільники показали 20-секундне відео з кадрами атаки. Вказано, що подія сталась 24 серпня. На відео потрапила центральна площа окупованого Донецька. — площа Леніна. Бачимо, що працював FPV-дрон, яким керували підпільники: орієнтовно, вони мали перебувати у межах 5-10 км, тим часом як Донецьк від лінії фронту розташований на відстані 60 км. За мить стається влучання, а далі — демонстрація наслідків удару, які зафіксувала окупаційна влада. На фото з місця подій — пошкоджений портрет, який стояв біля пам'ятника Леніну, та уламки інсталяції. Представники "правоохоронці" заявили, що справді сталась атака БпЛА у далекому тилу ЗС РФ. На фото також потрапила решта "арт-об'єкту", який встановили посеред Донецька: бачимо, що це фанерні літери жовтого кольору, прикріплені до металевих рейок.

Відео дня

День Незалежності 2026 — уламки Леніна в Донецьку 24 серпня Фото: Telegram

День Незалежності 2026 — уламки інсталяції з Леніним в Донецьку 24 серпня Фото: З відкритих джерел

День Незалежності 2026 — як відзначили

Зазначимо, Фокус писав про День Незалежності 2026, який провели на четвертий рік війни РФ проти України. Зранку з'явилося звернення президента України Володимира Зеленського, який розповів про досягнення українців у цивільному житті та у війську. Серед іншого, ішлося про удари мідлстрайк та діпстрайк по військових цілях РФ. Також був анонс зимових ударів крилатих ракет "Фламінго", яких стане значно більше взимку 2026-2027. Україну також привітали у Держдепі США: Марко Рубіо запевнив, що Америка підтримує українську незалежність та хотіла б найшвидшого настання миру. Тоді ж стало відомо про привітання Європейського Союзу, який виділив додатково 6,1 млрд євро.

У День Незалежності у Києві відбулось засідання "коаліції охочих": частина представників прибула особисто, а частина, як президент Франції Еманюель Макрон, були присутні у режимі відеоконференції. Крім того, 24 серпня 2026 року відбувся перший парад на Хрещатику з 2021 року — перший під час війни. При цьому по центральній вулиці української столиці проїхала колона НРК різних типів, у небі пролетіла зграя дронів та військові літаки, а Дніпром приплили морські дрони.

Нагадуємо, 24 серпня західні медіа розповіли, чому спецпредставники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер не хотіли приїхати в Київ на День Незалежності.