Атаковали Ленина: как украинское подполье поздравило Донецк с Днем Независимости (видео)

На День Независимости Украины во временно оккупированном Донецке пожаловались на удар дрона по инсталляции с портретом Ленина, сообщили в сети. На месте инцидента обнаружили обломки дрона. Позже выяснилось, что это была спецоперация украинских подпольщиков, распространивших видео попадания. На записи — свободное движение БпЛА по центру оккупированного города, прицельно бьющего в символ оккупации. Что произошло на центральной площади Донецка 24 августа?

Информация о попадании по Ленину появилась на порталах оккупационных медиа днем 24 августа. Указано, что на центральной площади установили праздничную инсталляцию ко Дню Донецка, который отмечают в последнее воскресенье августа, в этом году — 30 августа. Среди инсталляции был портрет Ленина, и именно его прицельно повредил дрон. В Telegram-канале "Информационное сопротивление" опубликовали кадры отработки БПЛА.

Подпольщики показали 20-секундное видео с кадрами атаки. Указано, что это произошло 24 августа. На видео попала центральная площадь оккупированного Донецка — площадь Ленина. Видим, что работал FPV-дрон, которым руководили подпольщики: ориентировочно, они должны были находиться в пределах 5-10 км, в то время как Донецк от линии фронта расположен на расстоянии 60 км. Через мгновение происходит попадание, а дальше — демонстрация последствий удара, зафиксированных оккупационными властями. На фото с места событий — поврежденный портрет, стоявший у памятника Ленину, и обломки инсталляции. Представители правоохранителей заявили, что действительно произошла атака БпЛА в далеком тылу ВС РФ. На фото также попали остальные "арт-объекты", установленные посреди Донецка: видим, что это фанерные буквы желтого цвета, прикрепленные к металлическим рельсам.

Відео дня

День Независимости 2026 — обломки Ленина в Донецке 24 августа Фото: Telegram

День Независимости 2026 – обломки инсталляции с Лениным в Донецке 24 августа Фото: Из открытых источников

День Независимости 2026 — как отметили

Отметим, Фокус писал о Дне Независимости 2026 года на четвертый год войны РФ против Украины. Утром появилось обращение президента Украины Владимира Зеленского, который рассказал о достижениях украинцев в гражданской жизни и в армии. Среди прочего, речь шла об ударах мидлстрайка и дипстрайка по военным целям РФ. Также был анонс зимних ударов крылатых ракет "Фламинго", которых станет гораздо больше зимой 2026-2027. Украину также поздравили в Госдепе США: Марко Рубио заверил, что Америка поддерживает украинскую независимость и хотела бы скорейшее наступление мира. Тогда же стало известно о приветствии Европейского Союза, который выделил дополнительно 6,1 млрд. евро.

В День Независимости в Киеве состоялось заседание "коалиции желающих": часть представителей прибыла лично, а часть, как президент Франции Эманюэль Макрон, присутствовала в режиме видеоконференции. Кроме того, 24 августа 2026 года состоялся первый парад на Крещатике с 2021 года – первый во время войны. При этом по центральной улице украинской столицы проехала колонна НРК разных типов, в небе пролетела стая дронов и военные самолеты, а по Днепру приплыли морские дроны.

Напомним, 24 августа западные медиа рассказали, почему спецпредставители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер не хотели приехать в Киев на День Независимости.