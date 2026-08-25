Росіянка допомагала українським чоловікам тікати за кордон від мобілізації (фото)

Громадянка Російської Федерації, яка має посвідку на проживання в Україні, організувала схему з переправлення військовозобов'язаних із країни.

Проживаючи у Києві, 25-річна росіянка за $9000 обіцяла забезпечити організацію втечі з країни чоловікам, які підлягали мобілізації, повідомили у Національній поліції України.

За ці гроші вона надавала інструкції, маршрути, створення умов для безперешкодного виїзду та координацію всіх дій втікача. Щодо оплати, то дівчина попросила віддавати їй усю суму без авансів та передачі грошей частинами.

Незаконну діяльність громадянки РФ викрили оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно із слідчими Голосіївського управління поліції ГУНП у Києві.

Її затримали відразу після отримання грошей, після чого оголосили про підозру за ч.3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

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Дівчину затримали під час отримання грошей Фото: Нацполiцiя Украiни

Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У червні цього року Служба безпеки України затримала творців підробленої програми "Резерв+", яка допомагала чоловікам ухилятися від мобілізації. Підробка повністю імітувала інтерфейс цієї програми, але давала користувачеві можливість самостійно ввести дані про "відстрочку", якої насправді не було.

Скористатися "сервісом" встигли 4000 "ухилянтів".

Також повідомлялося, що протягом 2026 року поліція отримала понад 1,5 млн звернень від ТЦК щодо розшуку ухилянтів.