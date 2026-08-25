Россиянка помогала украинским мужчинам бежать за границу от мобилизации (фото)

Гражданка Российской Федерации, которая имеет вид на жительство в Украине, организовала схему по переправке военнообязанных из страны.

Проживая в Киеве, 25-летняя россиянка за $9000 обещала обеспечить организацию бегства из страны мужчинам, которые подлежали мобилизации, сообщили в Национальной полиции Украины.

За эти деньги она предоставляла инструкции, маршруты, создание условий для беспрепятственного выезда, а также координацию всех действий беглеца. Что касается оплаты, то девушка попросила отдавать ей всю сумму без авансов и передачи денег частями.

Незаконную деятельность гражданки РФ разоблачили оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями Голосеевского управления полиции ГУНП в Киеве.

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Ее задержали сразу после получения денег, после чего объявили ей о подозрении по ч.3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Девушку задержали во время получения денег Фото: Нацполиция Украины

Санкция статьи предусматривает от семи до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В июне этого года Служба безопасности Украины задержала создателей поддельного приложения "Резерв+", которое помогало мужчинам уклоняться от мобилизации. Подделка полностью имитировала интерфейс настоящего приложения, но давала пользователю возможность самостоятельно ввести данные об "отсрочке", которой на самом деле не было.

Воспользоваться "сервисом" успели 4000 "уклонистов".

Также сообщалось, что в течение 2026 года полиция получила более 1,5 млн обращений от ТЦК по поводу розыска уклонистов.