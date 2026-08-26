Екснардепа підозрюють у допомозі "ухилянтам": як працювала схема (фото)
За $10 тисяч колишній народний депутат обіцяв військовозобов’язаному вирішити питання з мобілізацією.
За ці гроші він пропонував оформити фейкову інвалідність, щоб уникнути призову, повідомили у Службі безпеки України.
Як встановило слідство, киянину через знайомих пообіцяли допомогти отримати третю групу інвалідності, попередньо організувавши його фіктивне лікування у стаціонарі медичного закладу, а також надавши підроблені медичні довідки та висновки лікарів.
Військовозобов'язаний передав усі свої документи учасникам схеми, а вже через два місяці йому повідомили про присвоєння третьої групи інвалідності. Вартість такої послуги — $10 000. Гроші "клієнт" мав передавати поетапно частинами (по $5000).
Співробітники СБУ зафіксували злочини організатора схеми та затримали його разом із посередником після отримання другої частини коштів за оформлення повного пакету фіктивних документів про інвалідність.
Їм було оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Як повідомили в Офісі генерального прокурора, щодо підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 260 та 120 тисяч гривень.
У разі, якщо вина фігурантів буде доведена судом, їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Офіційні органи не називають імені колишнього народного депутата. У свою чергу LIGA.net з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє, що мова йде про депутата Верховної Ради VIII скликання Вадима Підберезняка, уродженці Миколаєва, колишньому депутаті Миколаївської обласної ради та екс-раднику голови Миколаївської ОДА.
У грудні 2015 року Підберезняк став народним депутатом від "Народного фронту" і працював у парламентському комітеті з питань транспорту.
Нагадаємо, хто з чиновників і народних депутатів потрапив на нові записи НАБУ.
Також повідомлялося, що народний депутат назвав розцінки на посаду керівника ТЦК.