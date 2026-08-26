Екснардепа підозрюють у допомозі "ухилянтам": як працювала схема (фото)

За $10 тисяч колишній народний депутат обіцяв військовозобов’язаному вирішити питання з мобілізацією.

За ці гроші він пропонував оформити фейкову інвалідність, щоб уникнути призову, повідомили у Службі безпеки України.

Як встановило слідство, киянину через знайомих пообіцяли допомогти отримати третю групу інвалідності, попередньо організувавши його фіктивне лікування у стаціонарі медичного закладу, а також надавши підроблені медичні довідки та висновки лікарів.

Військовозобов'язаний передав усі свої документи учасникам схеми, а вже через два місяці йому повідомили про присвоєння третьої групи інвалідності. Вартість такої послуги — $10 000. Гроші "клієнт" мав передавати поетапно частинами (по $5000).

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Співробітники СБУ зафіксували злочини організатора схеми та затримали його разом із посередником після отримання другої частини коштів за оформлення повного пакету фіктивних документів про інвалідність.

Фото: СБУ

Фото: Нацполiцiя Украiни

Їм було оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, щодо підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 260 та 120 тисяч гривень.

Фото: СБУ

Фото: Офіс генерального прокурора

У разі, якщо вина фігурантів буде доведена судом, їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Офіційні органи не називають імені колишнього народного депутата. У свою чергу LIGA.net з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє, що мова йде про депутата Верховної Ради VIII скликання Вадима Підберезняка, уродженці Миколаєва, колишньому депутаті Миколаївської обласної ради та екс-раднику голови Миколаївської ОДА.

У грудні 2015 року Підберезняк став народним депутатом від "Народного фронту" і працював у парламентському комітеті з питань транспорту.

Нагадаємо, хто з чиновників і народних депутатів потрапив на нові записи НАБУ.

Також повідомлялося, що народний депутат назвав розцінки на посаду керівника ТЦК.