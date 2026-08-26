Экс-нардепа подозревают в помощи "уклонистам": как работала схема (фото)

За $10 тысяч бывший народный депутат обещал военнообязанному решить вопрос с мобилизацией.

За эти деньги он предлагал оформить фейковую инвалидность во избежание призыва, сообщили в Службе безопасности Украины.

Как установило следствие, киевлянину через знакомых пообещали помочь получить третью группу инвалидности, предварительно организовав его фиктивное лечение на стационаре медицинского учреждения, а также предоставив поддельные медицинские справки и выводы врачей.

Военнообязанный передал все свои документы участникам схемы, а уже через два месяца ему сообщили о присвоении ему третьей группы инвалидности. Цена такой услуги – 10 000$. Деньги "клиент" должен был передавать поэтапно по частям (по $5000).

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Сотрудники СБУ задокументировали преступления организатора схемы и задержали его вместе с посредником после получения второй части средств за оформление полного пакета фиктивных документов об инвалидности.

Фото: СБУ

Фото: Нацполиция Украины

Им объявили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога более чем в 260 и 120 тысяч гривен.

Фото: СБУ

Фото: Офис генерального прокурора

В случае, если вина фигурантов будет доказана судом, им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Имени бывшего нардепа официальные органы не называют. В свою очередь LIGA.net со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что речь идет о депутате Верховной Рады VIII созыва Вадиме Пидберезняке, уроженце Николаева, бывшем депутате Николаевского областного совета и экс-советнике главы Николаевской ОГА.

В декабре 2015 года Пидберезняк стал нардепом от "Народного фронта", работал в парламентском комитете по транспорту.

Напомним, кто из чиновников и нардепов засветился на новых пленках НАБУ .

Также сообщалось, что народный депутат назвал расценки назвал расценки на должность руководителя ТЦК.