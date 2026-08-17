Сколько стоит должность руководителя ТЦК: народный депутат назвал расценки

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Александр Качура публично озвучил, во сколько обходится должность в военкомате.

Александр Качура рассказал в интервью Наталье Влащенко на YouTube-канале "Власть vs Влащенко" о том, за какую сумму, по его словам, можно купить себе руководящие должности в территориальных центрах комплектования. Депутат озвучил конкретные суммы — отдельно за освобождение от мобилизации, отдельно за назначение на должность.

"На сегодняшний день, мне кажется, все ребята здесь знают: сколько стоит выйти из ТЦК? 10–15 тысяч долларов в зависимости от района и региона. А для того, чтобы попасть на должность районного ТЦК, нужно заплатить 50 тысяч долларов руководителю. На областного такса — 150", — сказал Александр Качура.

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Исходя из этих цифр, народный депутат задает главный вопрос: зачем человек платит такую взятку за назначение?

"Так скажите мне, пожалуйста, эти вот люди, которые платят туда огромные взятки, чтобы занять эту должность, они что, делают это для того, чтобы повысить обороноспособность, с какими-то благими намерениями? Ну, мне кажется, что это очевидно", — добавил депутат.

Качур видит только один выход — расформировать систему и проверить каждого сотрудника в отдельности.

"Поэтому однозначно: полная ликвидация, аудит всего этого. Я не сторонник того, чтобы всех под одну гребеньку, знаете, здесь говорить, что все — полные негодяи. Аудит конкретно каждого человека… У нас есть прекрасные антикоррупционные органы. Пусть они проверят. А после этого, когда их ликвидируют, нужно полностью изменить подход и провести рекрутинг. Рекрутинг — это единственное, что на сегодняшний день может дать результат", — подчеркнул народный депутат.

Он отметил, что каждый собственными глазами видит, как меняется уровень жизни сотрудников военкоматов в небольших городах.

"Это всем известно! В городе, например, в моём родном Конотопе или в Шостке, где угодно — каждый знает, как сейчас живёт ТЦКашник. Извините, раньше он ездил на велосипеде, а сейчас у него под домом стоит Land Cruiser, а жена ездит на Cayenne", — рассказал народный депутат.

Ранее командир 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Руслан Маришев рассказывал, что в Украине из 100 мобилизованных военнослужащих в ряды армии реально попадают около 70%. Остальные же не доходят до службы из-за проблем со здоровьем, семейных обстоятельств или СЗЧ.

Кроме того, "Фокус" рассказывал , имеет ли ТЦК право "выбивать" дверь в частный дом во время проверки документов.