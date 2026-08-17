Скільки коштує посада керівника ТЦК: нардеп назвав розцінки

Нардеп зі "Слуги народу" Олександр Качура публічно озвучив, в яку суму обходиться посада у військкоматі.

Олександр Качура розповів в інтерв'ю Наталії Влащенко на YouTube-каналі "Власть vs Влащенко" про те, за скільки, за його словами, можна купити собі керівні посади у територіальних центрах комплектування. Депутат озвучив конкретні суми - окремо за звільнення від мобілізації, окремо за призначення на посаду.

"На сьогоднішній день, мені здається, от тут хлопці всі знають. Скільки коштує вийти з ТЦК? 10-15 тисяч доларів залежно від району, залежно від регіону. А для того, щоб потрапити на посаду районного ТЦК, треба заплатити 50 тисяч доларів на керівника. На обласного такса — 150", - сказав Олександр Качура.

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З цих цифр нардеп виводить головне питання: навіщо людина платить такий хабар за призначення.

"Так скажіть мені, будь ласка, оці ось люди, які туди платять величезні хабарі для того, щоб потрапити на цю посаду, вони це що, роблять для того, щоб покращити обороноздатність, зі світлими якимись намірами? Ну, мені здається, що це очевидно", — додав депутат.

Вихід Качура бачить один — розпустити систему і перевірити кожного співробітника окремо.

"Тому однозначно: повна ліквідація, аудит цього. Я не прихильник того, щоб всіх під одну гребінку, знаєте, тут казати, що всі повністю негідники. Конкретно кожної особи аудит… Є у нас антикорупційні чудові органи. Та хай вони перевірять. І після цього після того, коли їх ліквідують, треба повністю поміняти підхід і зробити рекрутинг. Рекрутинг - це єдине, що може на сьогоднішній день давати результат", — наголосив нардеп.

Він зауважив, що кожен на власні очі бачить, як змінюється рівень життя працівників військкоматів у невеликих містах.

"Це всі знають! В місті, наприклад, в моєму рідному Конотопі чи в Шостці, будь-де — кожен знає, як зараз живе ТЦКашник. Вибачте, раніше на велосипеді їздив, зараз Land Cruiser стоїть у нього під будинком, і на Cayenne їздить дружина", — розповів нардеп.

Раніше командир 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Руслан Маришев розповідав, що в Україні зі 100 мобілізованих військовослужбовців до лав армії реально потрапляють близько 70%. Натомість решта не доходять до служби через проблеми зі здоров’ям, сімейні обставини або СЗЧ.

Також Фокус розповідав, чи має право ТЦК "вибивати" двері в приватну оселю під час перевірки документів.