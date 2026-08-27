Боролася з хворобою 9 місяців: померла перша в Україні жінка-танкістка Тетяна Кучерява

Після дев'яти місяців надважкої боротьби з хворобою померла Тетяна Кучерява.

Про смерть Тетяни повідомив її чоловік Олег Дундук, військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

"Багато слів зараз зайві. Ти — найкраща мати й дружина у світі! Спочивай з Богом, ми всі тебе любимо", — йдеться у повідомленні.

Тетяна Кучерява — що відомо

Підполковниця Тетяна Кучерява була кандидатом психологічних наук і старшим викладачем Інституту психологічної підготовки Національної академії сухопутних військ у Львові. Вона народилася 24 лютого 1987 року в селищі Шевченково Харківської області. Після закінчення школи здобула вищу освіту в Харківському політехнічному інституті, де також закінчила військову кафедру, а в 2011 році пішла на військову службу.

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У 2015 році Кучерява, за даними ЗМІ, стала першою серед жінок незалежної України, яка пройшла підготовку на посаді механіка-водія танка Т-64Б. 28-річна Тетяна самостійно подолала шестикілометрову дистанцію на 50-тонному танку, виконавши завдання без жодної зупинки.

Фото: АТН

Як писав про неї ресурс "АТН" того ж року, спочатку вона навчалася керувати бойовими машинами на спеціальних тренажерах.

Тетяна розповідала, що коли вперше сіла в кабіну справжнього танка, а над головою закрився люк, на мить забула все, чого навчалася до цього. Але хвилювання зникло, щойно вона усвідомила: на війні найменша помилка водія-механіка може коштувати життя всьому екіпажу. Дівчина керувала броньованими машинами вагою в кілька десятків тонн не гірше, ніж досвідчені військові-чоловіки.

Тетяна з легкістю керувала 50-тонною машиною Фото: з відкритих джерел

"Я пішла в армію не для того, щоб просто десь відсиджуватися, я знала, на що йду. Українська армія прагне миру. Вона прагне, щоб не лише на сході України, а й у всій Україні й надалі лунав дитячий сміх. Щоб матері не плакали, коли втрачають своїх синів. Я готова, можливо, якщо я там буду, то, можливо, кілька матерів дочекаються своїх дітей", — говорила вона.

Тетяна з 2016 року також брала участь у проєкті "Евакуація 200", де допомагала повертати тіла загиблих українських воїнів їхнім родинам. Згодом вона ділилася своїм досвідом із курсантами.

Про те, що у неї діагностували рак, Кучерява повідомила 21 січня. 9 червня 2026 року вона написала в соцмережах, що її стан значно погіршився. За словами рідних, Тетяна боролася з хворобою дев’ять місяців.

У неї залишилися син, чоловік, сестра та мати.

Фото: Facebook

Парастас за Тетяною відбувся 26 серпня у похоронній каплиці "Воскресіння" на вулиці Пилипа Орлика, 6, на території лікарні Святого Пантелеймона у Львові. Чин похорону відбудеться 27 серпня об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

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