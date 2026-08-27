Боролась с болезнью 9 месяцев: умерла первая в Украине женщина-танкист Татьяна Кучерявая

После девяти месяцев тяжелейшей борьбы с болезнью из жизни ушла Татьяна Кучерявая.

О смерти Татьяны сообщил ее супруг Олег Дундук, военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Многие слова сейчас лишние. Ты лучшая мать и жена в мире! Покойся с Богом, мы тебя все любим", — говорится в сообщении.

Татьяна Кучерявая — что известно

Подполковник Татьяна Кучерявая была кандидатом психологических наук и старшей преподавательницей Института психологической подготовки Национальной академии сухопутных войск во Львове. Она родилась родилась 24 февраля 1987 года в поселке Шевченково Харьковской области. После окончания школы получила высшее образование в Харьковском политехническом институте, где также окончила военную кафедру, а в 2011 году пошла на военную службу.

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В 2015 году Кучерявая, по данным СМИ, первой среди женщин независимой Украины прошла подготовку механика-водителя танка Т-64Б. 28-летняя Татьяна самостоятельно преодолела шестикилометровую дистанцию на 50-тонном, выполнив задание без единой остановки.

Фото: АТН

Как писал о ней ресурс "АТН" в том же году, управлять боевыми машинами она сначала училась на специальных тренажерах.

Татьяна рассказывала, что когда впервые опустилась в кабину настоящего танка, а над головой закрылся люк, на миг забыла все, чему училась до этого.

Но волнение исчезло, как только осознала: на войне малейшая ошибка водителя-механика может стоить жизней всего экипажа. Бронированными машинами весом в несколько десятков тонн Татьяна научилась управлять не хуже, чем опытные мужчины-военные.

Татьяна с легкостью управляла 50-тонной машиной Фото: из открытых источников

"Я шла в армию не для того, чтобы просто где-то отсиживаться, я знала, на что я иду. Украинская армия хочет, чтобы был мир. Она хочет не только, чтобы на востоке Украины, но и во всей Украине дальше слышался смех детей. Чтобы матери не плакали, когда теряли своих сыновей. Я готова, может быть, если я там буду, может, несколько матерей своих детей дождутся", — говорила она.

Татьяна с 2016 года также участвовала в проекте "Эвакуация 200", где помогала возвращать погибших украинских воинов их семьям. Позже она делилась своим опытом с курсантами.

О том, что у нее диагностировали рак, Кучерявая сообщила 21 января. 9 июня 2026 года она написала в соцсетях, что ее состояние очень ухудшилось. По словам родных, с болезнью она боролась девять месяцев.

У Татьяны остались сын, муж, сестра и мать.

Фото: Facebook

Парастас за Татьяной состоялся 26 августа в погребальной часовне "Воскресение" на улице Пилипа Орлика, 6 на территории больницы Святого Пантелеймона во Львове. Чин похорон состоится 27 августа в 11:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Напомним, внезапно умер военный врач Валерий Семенюк.

Также сообщалось, что умер освобожденный из российского плена военный из Винницкой области.