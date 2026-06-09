Участвовал в трех полярных экспедициях: внезапно умер военный врач Валерий Семенюк

Валерию Семенюку было 59 лет, в ряды Вооруженных Сил Украины он стал в 2022 году. А до этого трижды отправлялся в Антарктику в составе украинских экспедиций. Он умер на дежурстве 7 июня.

"С прискорбием узнали о потере в семье "боевых пингвинов" — полярников, ставших на защиту Украины. 7 июня перестало биться сердце Семенюка Валерия Павловича — зимовщика трех экспедиций, капитана медицинской службы, ординатора отделения медицинской реабилитации и восстановительного лечения в/ч А7010", — сообщила команда Национального антарктического научного центра (НАНЦ). Полярники отметили, что Валерий Семенюк до последнего момента находился на службе, дежурным врачом в суточном наряде.

Валерий Семенюк был участником трех полярных экспедиций Фото: Станція "Академік Вернадський" Валерий Семенюк до последнего момента был на службе Фото: Станція "Академік Вернадський"

Военный врач и участник антарктических экспедиций Валерий Семенюк родился 13 мая 1967 года. Почти три десятилетия — с 1994 до 2022 года — он работал врачом в Хмельницкой центральной больнице Винницкой области. Семья Валерия Семенюка хорошо известна не только в Украине, но и в Израиле. Его бабушка и дедушка во время Второй Мировой войны спасли в Хмельнике 12 евреев. За это их удостоили почетного звания государства Израиль "Праведник народов мира" в начале 1990-х годов прошлого века.

Відео дня

Также Семенюк трижды побывал в Антарктике. Он был врачом трех украинских экспедиций: одиннадцатой в 2006 — 2007 годах, четырнадцатой в 2009 — 2010 годах и восемнадцатой в 2013 — 2014 годах.

После начала полномасштабной войны с Россией в мае 2022 года, Валерий Семенюк был мобилизован в ряды ВСУ.

Полярники, работавшие с Валерием Семенюком в экспедициях, вспоминают его с теплом.

"Был честным, прямолинейным и принципиальным. Всегда говорил правду такой, как она есть. В то же время это был человек большого сердца, к которому всегда можно было обратиться за помощью или советом", — рассказали коллеги.

Они вспомнили, что Валерий помогал молодым коллегам адаптироваться к жизни в Антарктике, активно участвовал в жизни экспедиции, учился новому, интересовался работой станции и с удовольствием ходил в пешие маршруты по окружающим островам.

"Часто привлекал к таким прогулкам других участников экспедиции, понимая, насколько важно в условиях долгой зимовки поддерживать физическую форму, психологическое равновесие и командный дух", — рассказал полярник Юрий Отруба.

В Хмельницком горсовете сообщили, что прощание с капитаном медицинской службы Валерием Семенюком состоится 9 июня на Мытницком кладбище Хмельника, Винницкой области.

Напомним, Фокус в годовщину смерти общественного активиста Романа Ратушного вспомнил о его участии в Революции Достоинства, о том, как он защищал Протасов яр и погиб, защищая Украину.

Также о смерти близкого человека сообщила певица Камалия — на войне погиб ее двоюродный брат Сергей Канатников-Прядко.