Брав участь у трьох полярних експедиціях: раптово помер військовий лікар Валерій Семенюк

Валерію Семенюку було 59 років, до лав Збройних Сил України він став в 2022 році. А до цього тричі вирушав до Антарктики у складі українських експедицій. Він помер на чергуванні 7 червня.

"З превеликим сумом дізналися про втрату в родині "бойових пінгвінів" – полярників, що стали на захист України. 7 червня перестало битися серце Семенюка Валерія Павловича – зимівника трьох експедицій, капітана медичної служби, ординатора відділення медичної реабілітації та відновлювального лікування в/ч А7010", — повідомила команда Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ). Полярники зазначили, що Валерій Семенюк до останньої миті перебував на службі, черговим лікарем у добовому наряді.

Валерій Семенюк був учасником трьох полярних експедицій Фото: Станція "Академік Вернадський" Валерій Семенюк до останньої миті був на службі Фото: Станція "Академік Вернадський"

Військовий лікар та учасник антарктичних експедицій Валерій Семенюк народився 13 травня 1967 року. Майже три десятиліття – з 1994 до 2022 року – він працював лікарем у Хмільницькій центральній лікарні на Вінниччині. Родина Валерія Семенюка добре відома не тільки в Україні, а й в Ізраїлі. Його бабуся та дідусь під час Другої Світової війни врятували у Хмільнику 12 євреїв. За це їх удостоїли почесного звання держави Ізраїль "Праведник народів світу" на початку 1990-х років минулого століття.

Відео дня

Також Семенюк тричі побував у Антарктиці. Він був лікарем трьох українських експедицій: одинадцятої у 2006 – 2007 роках, чотирнадцятої у 2009 – 2010 роках та вісімнадцятої у 2013 – 2014 роках.

Після початку повномасштабної війни із Росією у травні 2022 року, Валерій Семенюк був мобілізований до лав ЗСУ.

Полярники, що працювали з Валерієм Семенюком в експедиціях, згадують його з теплом.

"Був чесним, прямолінійним та принциповим. Завжди говорив правду такою, як вона є. Водночас це була людина великого серця, до якої завжди можна було звернутися по допомогу чи пораду", — розповіли колеги.

Вони згадали, що Валерій допомагав молодим колегам адаптуватися до життя в Антарктиці, активно долучався до життя експедиції, вчився новому, цікавився роботою станції та із задоволенням ходив у піші маршрути навколишніми островами.

"Часто залучав до таких прогулянок інших учасників експедиції, розуміючи, наскільки важливо в умовах довгої зимівлі підтримувати фізичну форму, психологічну рівновагу та командний дух", — розповів полярник Юрій Отруба.

У Хмільницькій міськраді повідомили, що прощання із капітаном медичної служби Валерієм Семенюком відбудеться 9 червня на Митницькому кладовищі Хмільника, Вінницької області.

Нагадаємо, Фокус у річницю смерті громадського активіста Романа Ратушного згадав про його участь у Революції Гідності, про те, як він захищав Протасів яр та загинув, захищаючи Україну.

Також про смерть близької людини повідомила співачка Камалія — на війні загинув її двоюрідний брат Сергій Канатніков-Прядко.