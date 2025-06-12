"Мечтал о яблоке год": умер освобожденный из российского плена военный из Винницкой области (фото)

Умер военнослужащий Дмитрий Шаповалов, который вернулся из российского плена во время обмена 26 апреля 2023 года.

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Прощание с военным состоится 13 июня в селе Йосиповка Казатинского района, сообщила руководитель Центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Павлюк в Instagram.

"Остановилось сердце молодого Героя, освобожденного из плена Дмитрия Шаповалова. Искренние соболезнования родным", — написала Юлия Павлюк.

Также представитель Координационного штаба прикрепила к сообщению ролик, снятый после возвращения военнослужащего в Украину. На кадрах он ест яблоко впервые за год.

"Я о нем год мечтал. О яблоке", — говорит Дмитрий на видео.

В Координационном штабе не назвали причину смерти защитника.

Супруги Дмитрий и Елена Шаповаловы Фото: скриншот

Супруга Дмитрия, Елена Шаповалова, сообщила о трагедии в сториз на своей странице в Instagram.

"Любимый, я не хочу тебя терять. Такие, как мы, не умеют быть друг без друга", — написала Елена.

Елена Шаповалова обратилась к умершему возлюбленному в соцсетях Фото: Скриншот

Дмитрия Шаповалова освободили из плена в апреле 2023 года

Во время обмена пленными с РФ 26 апреля 2023 года вернули домой 44 украинца. Среди них были 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. В Украину вернулись военнослужащие ВСУ, пограничники, нацгвардейцы, представители военно-морских сил. Также удалось освободить из российского плена двух гражданских.

Напомним, 9 июня начался очередной обмен пленными между Украиной и РФ, который предусматривает несколько этапов. В первый день домой вернулись раненые и тяжелораненые украинские военные и младше 25 лет.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что новый обмен пленными был согласован во время переговоров в Стамбуле. Из российского плена вернулись бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.