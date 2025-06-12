"Мріяв про яблуко рік": помер звільнений з російського полону військовий з Вінничини (фото)

Помер військовослужбовець Дмитро Шаповалов, який повернувся з російського полону під час обміну 26 квітня 2023 року.

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Прощання з військовим відбудеться 13 червня в селі Йосипівка Козятинського району, повідомила керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк в Instagram.

"Зупинилося серце молодого Героя, звільненого з полону Дмитра Шаповалова. Щирі співчуття рідним", — написала Юлія Павлюк.

Також представниця Координаційного штабу прикріпила до допису ролик, знятий після повернення військовослужбовця до України. На кадрах він їсть яблуко вперше за рік.

"Я про нього рік мріяв. Про яблуко", — каже Дмитро на відео.

В Координаційному штабі не назвали причину смерті захисника.

Подружжя Дмитра та Олени Шаповалових Фото: скриншот

Дружина Дмитра, Олена Шаповалова, повідомила про трагедію в сториз на своїй сторінці в Instagram.

"Коханий, я не хочу тебе втрачати. Такі, як ми, не вміють бути одне без одного", — написала Олена.

Олена Шаповалова звернулася до померлого коханого в соцмережах Фото: Скриншот

Дмитра Шаповалова звільнили з полону у квітні 2023 року

Під час обміну полоненими з РФ 26 квітня 2023 року повернули додому 44 українця. Серед них були 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. До України повернулися військовослужбовці ЗСУ, прикордонники, нацгвардійці, представники військово-морських сил. Також вдалося звільнити з російського полону двох цивільних.

Нагадаємо, 9 червня розпочався черговий обмін полоненими між Україною та РФ, який передбачає декілька етапів. У перший день додому повернулися поранені та важкопоранені українські військові та молодші за 25 років.

Наступного дня президент України Володимир Зеленський зазначав, що новий обмін полоненими було узгоджено під час переговорів у Стамбулі. З російського полону повернулися бійці Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.