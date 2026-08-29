Загинула головна редакторка Фокусу Марія Скібінська

Марія Скібінська, яка очолила Фокус 3 листопада 2025 року, загинула в дорожньо-транспортній пригоді.

Трагедія трапилася у Житомирській області. За інформацією місцевої поліції, ДТП сталася 29 серпня близько 13:14 на 144-му кілометрі автодороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин.

За попередніми даними, Марія, яка керувала автомобілем Ford Fiesta, зіткнулася з автобусом міжнародного сполучення. Головна редакторка Фокусу загинула на місці разом із 63-річною пасажиркою. Водій автобуса був госпіталізований.

Редакція Фокусу з’ясовує подробиці трагедії у правоохоронних органах.

Кадри з місця ДТП Фото: Національна поліція

Чоловік Марії, Данило Зубко, підтвердив цю трагічну новину.

"Кохання моє Безмежне. Я кохав Тебе, кохаю і буду Кохати. Побачимося на тому світі", — написав він.

Данило також попросив, щоб його не турбували.

"Сьогодні в автокатастрофі загинула наша Головна редакторка Марія Скібінська. Це страшна втрата. Ми звикли, що вона поруч, і досі не можемо повірити, що це не так. Вона любила свою роботу і любила людей, з якими її робила.

Марія була не лише сильною Головною редакторкою, а й людиною рідкісної теплоти — уважною, чесною, з гумором. Такі люди тримають на собі значно більше, ніж можна очікувати. Марія була тією людиною, до якої йшли. Вона вміла слухати та радити.

Від себе та всієї команди висловлюю щирі співчуття рідним, близьким і друзям Марії", — заявив СЕО "Фокус медіа" Володимир Соломаха.

"Марія була надзвичайно світлою і професійною людиною. Неможливо повірити в те, що "була". Це невідновна втрата для колективу. Попереду було багато планів, проктів, життя. Щирі співчуття рідним", — кажуть співробітники Фокусу.

Марія Скібінська приєдналася до редакції, маючи понад 18 років досвіду роботи в медіа, зокрема в інформаційному агентстві "РБК-Україна", медіахолдингах UMH та Edipresse Ukraine, а також на "5 каналі".

У Марії було багато планів у редакції та в житті Фото: Facebook

До її компетенцій входили створення та організація роботи редакцій, розвиток цифрових напрямків проєктів, розробка та впровадження контентної й редакційної політики, стратегій SMM та PR, просування бренду, робота телеведучою та проведення публічних заходів.

У Фокусі Марія займалася різноманітними темами, допомагала розвивати YouTube-канал, дуже любила соціальні мережі, а також просувала нові типи контенту, які незабаром побачать читачі.

Вона наголошувала, що для неї найголовнішим завжди була робота з людьми, повага до кожного співробітника та зміцнення командного духу.

Марія цінувала людей і ніколи не залишалася байдужою Фото: Facebook

"Будь-яке видання — це насамперед люди, які його створюють", — казала вона.

Редакція Фокусу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Марії та надаватиме допомогу Данилу й підтримуватиме його.