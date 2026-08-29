Погибла главный редактор Фокуса Мария Скибинская

Мария Скибинская, которая возглавила Фокус 3 ноября 2025 года, погибла в дорожно-транспортном происшествии.

Трагедия произошла в Житомирской области. По информации местной полиции, ДТП случилось 29 августа около 13:14 на 144 км автодороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин.

По предварительным данным, Мария за рулем Ford Fiesta столкнулась с автобусом международного сообщения. Главный редактор Фокуса погибла на месте вместе с 63-летней пассажиркой. По инфорации Фокуса, вместе с Марией погибла и ее мать. Водитель автобуса был госпитализирован.

Редакция Фокуса выясняет подробности трагедии у правоохранительных органов.

Кадры с места ДТП Фото: Национальная полиция

Муж Марии, Даниил Зубко, подтвердил трагическую новость.

"Любовь моя Безграничная. Я Тебя Любил, Люблю и буду Любить. На том свете увидимся", — написал он.

Супруг Марии также попросил его не беспокоить.

Мария Скибинская пришла в издание, имея более 18 лет опыта работы в медиа, среди которых — информагентство "РБК-Украина", медиахолдинги UMH и Edipresse Ukraine, "5 канал".

У Марии было много планов в редакции и по жизни Фото: Facebook

Среди ее компетенций были создание и организация работы редакций, развитие digital-направлений проектов, разработка и внедрение контентной и редакционной политики, SMM и PR стратегий, продвижение бренда, работа телеведущей и проведение публичных мероприятий.

В Фокусе Мария занималась разнообразием тематик, помогала развивать YouTube-канал, очень сильно любила социальные сети, а также продвигала новые типы контента, которые скоро увидят читатели.

Она всегда подчеркивала, что главным для нее всегда была работа с людьми, уважение к каждому сотруднику и укрепление командного духа.

Мария ценила людей и никогда не оставалась равнодушной Фото: Facebook

"Любое издание — это в первую очередь люди, которые его и создают", — говорила она.

Редакция Фокуса выражает искренние соболезнования родным и близким Марии и будет помогать Даниилу и поддерживать его.