"Будь-яке видання — це насамперед люди": Фокус згадує, якою була Марія Скібінська

Марія Скібінська — українська журналістка, ведуча, медіаменеджерка, фахівчиня з цифрового маркетингу та головна редакторка Фокусу загинула в дорожньо-транспортній пригоді, що сталася 29 серпня на 144-му кілометрі автодороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин.

Марія понад 18 років віддала українським медіа, пройшла шлях від журналістки до керівниці редакцій.

Про її життя, професійний шлях, захоплення та пам’ять від близьких — у матеріалі.

Перші кроки у медіа та кар’єрний шлях

Марія народилася у Києві, навчалася у школі № 277 з поглибленим вивченням англійської мови. З відзнакою закінчила Національний університет харчових технологій.

Свій професійний шлях у медіагалузі Марія розпочала у листопаді 2007 року на посаді керівниці пресцентру Медіа Холдингу "РБК-Україна". Де вона організувала та провела понад 500 публічних і громадських заходів — пресконференцій, круглих столів та міжнародних зустрічей.

З 2008 по 2010 рік Марія керувала web-проєктом, а також була спеціалісткою зі зв'язків з громадськістю видання "Публічні люди".

Згодом вона приєдналася до Медіа Холдингу UMH group, де з 2010 по 2015 рік пройшла шлях від головної редакторки до керівниці проєкту "Аргументи та факти України". У травні 2015 року Марія почала працювати з Edipresse Ukraine, була керівницею відділу розробки та партнерських програм, а вже у 2016 році координувала роботу понад 8 інтернет-проєктів холдингу.

Марія Скібінська пройшла шлях від журналістки до головної редакторки Фото: Соцмережi

З лютого 2016 по травень 2025 року Марія Скібінська очолювала Web-відділ "5 каналу", а також була головною редакторкою сайту 5.UA.

Також вона стала авторкою та ведучою проєкту "ЧАС: Online". Щотижня в ефірі Марія спілкувалася з військовослужбовцями, волонтерами, політиками, експертами та журналістами. Тематики випусків охоплювали найгостріші суспільні питання: перебіг бойових дій, ситуацію на фронті, мобілізаційні процеси, міжнародну політику та питання оборони України.

У житті Марія залишалася надзвичайно життєрадісною та активною людиною. Адже вона захоплювалася спортом, обожнювала подорожувати Україною і світом, любила фотографію і книги.

Мала так багато ідей для читачів: робота у Фокусі

У листопаді 2025 року Марія Скібінська прийняла новий професійний виклик, ставши головною редакторкою видання Фокус.

У Фокусі Марія працювала над різноманітними темами та ідеями, допомагала розвивати YouTube-канал, соціальні мережі, а також просувала нові типи контенту, які незабаром побачать читачі Фокуса.

Трагічну звістку 29 серпня повідомив чоловік Марії, Данило Зубко, який присвятив своїй дружині зворушливі слова.

Марія з чоловіком Данилом

"Досі не вірю, що доля забрала тебе у мене, моє Ти Серденько. Ти була для мене не просто дружиною. Ти була моїм домом, моєю підтримкою, моєю радістю і частиною мене самого, моїм ВСЕСВІТОМ.

Ми разом будували наше життя, мріяли про майбутнє, сміялися, долали труднощі — і я ніколи не думав, що одного дня мені доведеться вчитися жити без тебе.

Дякую тобі за кожен день, який ми провели разом. Ти назавжди залишишся зі мною — у моїх думках і у моєму серці. Спочивай спокійно, моя Кохана", — написав він.

Новина про її смерть стала справжнім шоком для колег та команди видання.

Маша розуміла силу соцмереж й мету, якої мають дотримуватися якісні медіа – казати правду. Незручну, неприємну, тривожну. Але правду. Вона неймовірно сильно поважала військових й завжди казала, що якщо б не вони – нічого б не було, згадують колеги.

Марія любила конструктивний діалог. Демонстративно відмовлялася вступати в суперечки в чатах, віддаючи перевагу живому спілкуванню. Завдяки цьому їй нерідко вдавалося скоротити вирішення робочих питань з годин до кількох хвилин, говорять у редакції.

Вона була дуже світлою й позитивною людиною, тому ця трагедія неймовірно сильно вибиває ґрунт з-під ніг.

"Марія була не лише сильною Головною редакторкою, а й людиною рідкісної теплоти — уважною, чесною, з гумором. Такі люди тримають на собі значно більше, ніж можна очікувати. Марія була тією людиною, до якої йшли. Вона вміла слухати та радити.

Від себе та всієї команди висловлюю щирі співчуття рідним, близьким і друзям Марії", — заявив СЕО "Фокус медіа" Володимир Соломаха.

У Марії було багато планів на майбутнє, проєктів, ідей. Вона була світлою, доброю і професійною людиною. Неможливо повірити в те, що її більше немає.

"Знаю Марію Скібінську більше 12 років, в цьому році разом працювали у Фокусі. Дуже боляче, коли от тільки позавчора ми бачились і обговорювали робочі плани, і те, як плануємо пережити цю важку зиму. А сьогодні дзвінок і шокуюча звістка: "Маша разом з мамою загинули".

Я ще до кінця не усвідомлюю, що це правда. Що запланованого зума в понеділок не буде. Маша була талановитою у всьому, за що бралась, і вміла зібрати в команду таких же світлих і позитивних людей. Без таких сяючих внутрішнім теплом людей в світі стає темніше й холодніше. Ще темніше і холодніше", — написав Михайло Фідченко.

Марія Скібінська обожнювала подорожувати Україною Фото: Соцсети

Марія завжди казала, що для неї найважливішим завжди була робота з людьми, повага до кожного працівника та зміцнення командного духу.

"Будь-яке видання — це насамперед люди, які його створюють", — казала Марія.

Редакція Фокусу висловлює щирі співчуття чоловіку Данилу, рідним і близьким Марії!