"Любое издание — это прежде всего люди": Фокус вспоминает, какой была Мария Скибинская

Мария Скибинская — украинская журналистка, ведущая, медиаменеджерша, специалист по цифровому маркетингу и главная редактор Фокуса погибла в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 29 августа на 144-м километре автодороги М-07 Киев — Ковель — Ягодин.

Мария посвятила украинским СМИ более 18 лет, пройдя путь от журналистки до руководителя редакций.

О её жизни, профессиональном пути, увлечениях и воспоминаниях близких — в материале.

Первые шаги в сфере СМИ и карьерный путь

Мария родилась в Киеве, училась в школе № 277 с углубленным изучением английского языка. С отличием окончила Национальный университет пищевых технологий.

Свою профессиональную карьеру в медиа-отрасли Мария начала в ноябре 2007 года на должности руководителя пресс-центра медиа-холдинга "РБК-Украина". Там она организовала и провела более 500 публичных и общественных мероприятий — пресс-конференций, круглых столов и международных встреч.

С 2008 по 2010 год Мария руководила веб-проектом, а также работала специалистом по связям с общественностью в издании "Публичные люди".

Впоследствии она присоединилась к медиа-холдингу UMH group, где с 2010 по 2015 год прошла путь от главного редактора до руководителя проекта "Аргументы и факты Украины". В мае 2015 года Мария начала работать в Edipresse Ukraine, занимала должность руководителя отдела разработки и партнерских программ, а уже в 2016 году координировала работу более 8 интернет-проектов холдинга.

Мария Скибинская прошла путь от журналистки до главного редактора Фото: Соцсети

С февраля 2016 года по май 2025 года Мария Скибинская возглавляла веб-отдел "5 канала", а также была главным редактором сайта 5.UA.

Кроме того, она стала автором и ведущей проекта "ЧАС: Online". Еженедельно в эфире Мария общалась с военнослужащими, волонтерами, политиками, экспертами и журналистами. Тематика выпусков охватывала самые острые общественные вопросы: ход боевых действий, ситуацию на фронте, мобилизационные процессы, международную политику и вопросы обороны Украины.

В жизни Мария оставалась чрезвычайно жизнерадостным и активным человеком. Ведь она увлекалась спортом, обожала путешествовать по Украине и миру, любила фотографию и книги.

У меня было так много идей для читателей: работа в "Фокусе"

В ноябре 2025 года Мария Скибинская приняла новый профессиональный вызов, став главным редактором издания "Фокус".

В "Фокусе" Мария работала над различными темами и идеями, помогала развивать YouTube-канал и социальные сети, а также продвигала новые виды контента, с которыми вскоре познакомятся читатели "Фокуса".

Трагическую новость 29 августа сообщил супруг Марии, Даниил Зубко, который посвятил своей жене трогательные слова.

Мария с мужем Даниилом

"До сих пор не могу поверить, что судьба унесла тебя от меня, мое Сердечко. Ты была для меня не просто женой. Ты была моим домом, моей опорой, моей радостью и частью меня самого, моей ВСЕЛЕННОЙ.

Мы вместе строили нашу жизнь, мечтали о будущем, смеялись, преодолевали трудности — и я никогда не думал, что однажды мне придётся учиться жить без тебя.

"Спасибо тебе за каждый день, который мы провели вместе. Ты навсегда останешься со мной — в моих мыслях и в моем сердце. Покойся с миром, моя возлюбленная", — написал он.

Новость о её смерти стала настоящим шоком для коллег и команды издания.

Маша понимала силу социальных сетей и цель, которой должны следовать качественные СМИ, — говорить правду. Неудобную, неприятную, тревожную. Но правду. Она невероятно сильно уважала военных и всегда говорила, что если бы не они — ничего бы не было, вспоминают коллеги.

Мария любила конструктивный диалог. Она демонстративно отказывалась вступать в споры в чатах, предпочитая живое общение. Благодаря этому ей нередко удавалось сократить время решения рабочих вопросов с нескольких часов до нескольких минут, как говорят в редакции.

Она была очень светлым и позитивным человеком, поэтому эта трагедия невероятно сильно выбивает почву из-под ног.

"Мария была не только сильным главным редактором, но и человеком редкой теплоты — внимательным, честным, с чувством юмора. Такие люди берут на себя гораздо больше, чем можно ожидать. Мария была тем человеком, к которому обращались. Она умела слушать и давать советы.

"От себя и от имени всей команды выражаю искренние соболезнования родным, близким и друзьям Марии", — заявил генеральный директор "Фокус медиа" Владимир Соломаха.

У Марии было много планов на будущее, проектов, идей. Она была светлым, добрым и профессиональным человеком. Невозможно поверить в то, что её больше нет.

"Знаю Марию Скибинскую более 12 лет, в этом году мы вместе работали в "Фокусе". Очень больно, ведь буквально позавчера мы виделись и обсуждали рабочие планы, а также то, как планируем пережить эту тяжелую зиму. А сегодня позвонили и сообщили шокирующую новость: "Маша вместе с мамой погибли".

Я до сих пор не до конца осознаю, что это правда. Что запланированного зума в понедельник не будет. Маша была талантливой во всём, за что бралась, и умела собрать в команду таких же светлых и позитивных людей. Без таких людей, сияющих внутренним теплом, в мире становится темнее и холоднее. Еще темнее и холоднее", — написал Михаил Фидченко.

Мария Скибинская обожала путешествовать по Украине Фото: Соцсети

Мария всегда говорила, что для неё самым важным всегда была работа с людьми, уважение к каждому сотруднику и укрепление командного духа.

"Любое издание — это, прежде всего, люди, которые его создают", — говорила Мария.

Редакция "Фокуса" выражает искренние соболезнования мужу Данилу, родным и близким Марии!