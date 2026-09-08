Розлучення через "Дію": скільки коштує і хто не зможе розлучитися онлайн

З початку вересня у додатку "Дія" запрацював сервіс "Розірвання шлюбу онлайн". У користувачів виникло чимало запитань, і адміністратори відповіли на найпоширеніші з них.

З запуском цієї послуги розірвання шлюбу можна буде оформити за кілька кліків, однак варто пам’ятати про кілька основних моментів, пояснили на порталі.

Розлучення онлайн доступне для подружжя, яке досягло спільної згоди щодо розірвання шлюбу. Один із подружжя створює заяву в "Дія", інший підтверджує її у своєму додатку, після чого "Дія" автоматично перевіряє інформацію в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС).

На відповідь другого з подружжя відведено 12 годин. Якщо партнер відхилить запит, заяву не надішлють до ДРАЦС.

Через місяць шлюб буде розірвано. Якщо за цей час подружжя змінить своє рішення, заяву можна відкликати не пізніше ніж за 4 години до відеоконференції.

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Перевірка інформації відбувається автоматично через державні реєстри відповідно до законодавства про захист персональних даних.

Скільки коштує послуга і хто за неї платить?

Розлучення онлайн коштує 2871,5 грн, а оплачує його одним платежем ініціатор розірвання шлюбу. У цю суму входить державне мито та доставка свідоцтв про розірвання шлюбу.

У яких випадках розірвання шлюбу через "Дію" неможливе?

Якщо одна зі сторін не згодна на розлучення, подати заяву онлайн не вдасться.

Якщо у подружжя є спільні неповнолітні діти, розірвання шлюбу, як і раніше, відбувається в судовому порядку. А для тих, хто не користується додатком, залишається можливість подати заяву особисто у відділі РАЦС.

Ще в лютому 2026 року "Опендатабот" оприлюднив статистику розлучень в Україні за 2025 рік. Тоді, за даними Міністерства юстиції України, було зареєстровано 165 тисяч шлюбів і 124 тисячі розлучень. Кількість шлюбів зросла на 10 % за рік, водночас кількість розлучень зменшилася на 12 %. Зараз на 10 шлюбів припадає 7 розлучень.

Нагадаємо, експертка вказала на ключову ознаку того, що шлюб приречений.

Також повідомлялося, що в Україні не буде шлюбів з 14 років.