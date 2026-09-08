Развод через "Дію": сколько стоит и кто не сможет развестись онлайн

С начала сентября в приложении "Дія" заработал сервис "Расторжение брака онлайн". У пользователей возникло немало вопросов, и администраторы ответили на самые частые из них.

С запуском этой услуги расторжение брака можно будет оформить в несколько кликов, однако стоит помнить несколько главных моментов, объяснили на портале.

Развод онлайн доступен для супругов, которые имеют общее согласие на расторжение брака. Один из супругов формирует заявление в "Дія", другой его подтверждает у себя в приложении, после чего "Дія" автоматически проверяет информацию в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (ГРАГС).

На ответ второго из супругов есть 12 часов. Если партнер отклонит запрос, заявление не отправят в ГРАГС.

Через месяц брак будет расторгнут. Если за это время супруги изменят решение, заявление можно отозвать не позднее чем за 4 часа до видеоконференции.

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Проверка информации происходит автоматически через государственные реестры в соответствии с законодательством о защите персональных данных.

Сколько стоит услуга и кто платит?

Развод онлайн стоит 2871,5 грн, а платит за нее одним платежом инициатор развода. В эту сумму входит государственная пошлина и доставка свидетельств о расторжении брака.

В каком случае расторжение брака через приложение "Дія" невозможно?

Если одна из сторон не согласна на развод, подать заявление онлайн не удастся.

Если у супругов есть общие несовершеннолетние дети, расторжение брака по-прежнему происходит через суд. А для тех, кто не пользуется приложением, остается возможность подать заявление лично в отделе ГРАГС.

Еще в феврале 2026 года Опендатабот обнародовал статистику разводов в Украине в 2025-м. Тогда было зарегистрировано 165 тысяч браков и 124 тысячи разводов, по данным Министерства юстиции Украины. Количество браков увеличилось на 10% за год, в то же время разводов стало меньше на 12%. Сейчас на 10 браков приходится 7 разводов.

Напомним, эксперт указала на ключевой признак того, что брак потерпел неудачу.

Также сообщалось, что в Украине не будет браков с 14 лет.