Развод через смартфон: в приложении "Дія" запущен сервис онлайн-расторжения брака

Супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, теперь могут расторгнуть брак по обоюдному согласию прямо в смартфоне. Минцифры запустило соответствующую услугу в приложении "Дії".

Украинцы получили возможность расторгать брак удаленно. 3 сентября в приложении "Дия" заработал сервис онлайн-расторжения брака. Вместо очередей в отделении ЗАГС и кучи бумаг достаточно нескольких шагов в смартфоне.

Об этом сообщает Telegram-канал "Дія":

Воспользоваться этим нововведением могут только те супруги, которые пришли к совместному решению. Один из партнеров заполняет заявление, второй подтверждает его в своем аккаунте, после чего система сверяет данные с реестром ЗАГС.

Ключевые условия: заявление подается исключительно по обоюдному согласию; официально супруги перестанут быть таковыми через месяц после обращения; отозвать документ разрешено не позднее чем за четыре часа до видеоконференции; при наличии общих несовершеннолетних детей вопрос решает суд; те, у кого нет "Дії", обращаются в отдел лично.

Відео дня

Раньше приходилось как минимум дважды приходить в ЗАГС с бумажными документами. Сервис создали Минцифры, Минюст, ГП "Национальные информационные системы", цифровой ЗАГС, ГМС и "Укрпочта" при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, которую выполняет Фонд Восточная Европа.

Пожениться онлайн украинцы могут уже несколько лет, теперь тот же принцип распространили и на обратную процедуру. Впрочем, только в упрощенном варианте: если есть спор или общие дети, дело по-прежнему будет рассматривать суд.

Ранее сообщалось, что украинским предприятиям придется обновить в "Дії" решение о критичности, если оно было выдано до 2 июня 2026 года и до сих пор не прошло повторное подтверждение. Без актуального документа бронировать работников можно только до 1 сентября.

Кроме того, Кабмин по представлению Минюста утвердил постановление, расширившее рамки экспериментального проекта по регистрации брака в электронном виде через приложение "Дія".

В частности, правительство не стало приостанавливать бронирование от мобилизации в приложении "Дія". Как утверждает источник, обновленный состав Кабмина отложил рассмотрение этого вопроса для доработки.