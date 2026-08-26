Новый дедлайн для бронирования в "Дії": кому надо обновить статус критичности

Украинским предприятиям необходимо обновить решение о статусе критичности, если оно было получено до 2 июня 2026 года и еще не было подтверждено повторно. Без обновленного решения бронирование работников будет доступно только до 1 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе "Дії" в Facebook.

Там отметили, что для продления срока найма сотрудников предприятию необходимо иметь обновленное решение о критичности.

Предприятиям, которые уже подтвердили свой статус, не нужно предпринимать никаких дополнительных действий. В рамках упрощенной процедуры статус будет действовать до даты предыдущего решения, а в рамках полного пакета — в соответствии с новым решением.

Для предприятий, которые не обновили решение о критичности, в приложении "Дія" появится уведомление при оформлении услуг "Бронирование сотрудников" и "Продление бронирования сотрудников". В нем будет указан актуальный срок действия статуса.

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В "Дії" призвали обновить решение о критичности, чтобы иметь возможность бронировать сотрудников на более длительный срок.

Услуга реализуется Министерством экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством обороны Украины.

13 июля СМИ сообщили о планах временно отменить возможность бронирования от мобилизации через приложение "Дія". Отмечалось, что это необходимо на период, пока предприятия будут приводить свои показатели в соответствие с критериями.

В мае "Фокус" также сообщал об изменениях, которые готовились в процедуре отстранения работников от мобилизации.

Ранее ряд СМИ сообщил, что правительство якобы планирует временно приостановить автоматическое бронирование работников через "Дію". По данным источников "Телеграфа", это могло произойти примерно с 8 августа в связи с созданием координационного центра, который должен был дополнительно проверять предприятия на соответствие критериям критической важности.